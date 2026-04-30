Microsoft увеличила выручку и прибыль, но траты тоже выросли — за год ИИ «сожрёт» $190 млрд

Microsoft отчиталась по финансовым итогам минувшего квартала: ключевые показатели компании продемонстрировали рост, но инвестиции в технологии искусственного интеллекта по итогам 2026 года достигнут $190 млрд — не в последнюю очередь из-за роста цен на память.

Выручка Microsoft за минувший квартал составила $82,89 млрд, что соответствует росту на 18 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превышает прогнозы аналитиков, которые ожидали $81,39 млрд. Чистая прибыль достигла $31,78 млрд или $4,27 на акцию (аналитики ожидали $4,06) — годом ранее это были $25,82 млрд и $3,46 соответственно. В наступившем квартале компания ожидает выручки в размере от $86,7 млрд до $87,8 млрд — усреднённый показатель оказался меньше прогноза аналитиков, ожидающих $87,25 млрд. Облачному направлению Azure компания предрекла рост на 39–40%, тогда как аналитики ожидали 37 %. Ожидается снижение операционной маржи с 46,3 % до 44 % — аналитики предсказывали 44,6 %.

Капитальные затраты и финансовый лизинг по итогам квартала составили $31,9 млрд, что на 49 % больше показателя за тот же период прошлого года, но ниже ожидавшихся аналитиками $34,9 млрд. Валовая маржа в 67,6 % оказалась самой низкой с 2022 года. По итогам 2026 года компания прогнозирует капитальные расходы на уровне $190 млрд, и это на 61 % больше, чем годом ранее — $25 млрд из них составил вклад роста цен на компоненты, уточнила гендиректор Microsoft Эми Худ (Amy Hood), — аналитики говорили о сумме $154,6 млрд.

Выручка от Azure и других облачных сервисов выросла на 40 %, также превзойдя ожидания экспертов. Полный сегмент интеллектуальных облачных решений, включающий Azure, GitHub и Nuance, показал выручку в $34,68 млрд при ожидавшихся $34,27 млрд. Сегмент рабочего ПО и сервисов, в который входят Office, LinkedIn и Dynamics, принёс $35,01 млрд, что соответствует росту на 17 % и превосходит прогнозы аналитиков ($34,43 млрд). В январе аудитория ИИ-сервиса 365 Copilot в коммерческих подписках Office составляла 15 млн пользователей — сейчас этот показатель превысил 20 млн человек.

Подразделение Microsoft More Personal Computing, включающее Windows, Xbox, устройства Surface и рекламу в поиске Bing, принесло $13,19 млрд, что означает годовое снижение на 1 %, хотя аналитики ожидали $12,73 млрд. Продажи лицензий Windows и оборудования Microsoft снизились на 2 %. Поставки ПК, по данным аналитиков Gartner, за квартал выросли на 4 %; число ежемесячно активных устройств с Windows составляет 1,6 млрд, сообщил гендиректор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella). Общий доход от ИИ составил $37 млрд, что на 123 % больше, чем за аналогичный период прошлого года — сюда входит выручка от ИИ-сервисов Azure, разработки ИИ-моделей и ИИ-инструментов Microsoft.

К настоящему моменту у Microsoft значатся коммерческие обязательства на $627 млрд, включая незаработанную выручку и суммы, которые будут признаны доходом, — в предыдущем квартале эта сумма была на $2 млрд меньше. По состоянию на закрытие торгов накануне акции Microsoft демонстрировали снижение на 12 % с начала года из-за худших квартальных результатов с 2008 года: инвесторов тревожит вероятность вытеснения разработки ПО технологиями ИИ; есть также опасения, что значительные инвестиции Microsoft в ИИ не принесут желаемых результатов.