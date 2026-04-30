Microsoft: у Copilot более 20 млн платных корпоративных пользователей, и они действительно его используют

Гендиректор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) заявил в ходе конференции по итогам квартала, что у ИИ-помощника Copilot в Microsoft 365 насчитывается 20 млн платных корпоративных пользователей, которые действительно используют его в своей работе. Тем самым глава компании опроверг сохраняющееся мнение о том, что Copilot никто не использует, пишет TechCrunch.

Источник изображения: Microsoft

По словам Наделлы, пользовательская база и вовлечённость в использование Copilot, встроенного в приложения Microsoft 365, такие как Word, Excel и Outlook, растут; люди используют ИИ-помощника, взаимодействуя с ним так же активно, как и с электронной почтой.

«Количество запросов в Copilot на пользователя выросло почти на 20 % по сравнению с предыдущим кварталом. Чтобы оценить этот рост, стоит отметить, что еженедельная активность пользователей сейчас находится на том же уровне, что и в Outlook», — сказал Наделла, отметив, что это стало для них ежедневной привычкой.

Количество клиентов, оплачивающих более 50 тыс. активных рабочих мест, выросло в четыре раза, а Bayer, Johnson & Johnson, Mercedes и Roche приобрели по более 90 тыс. лицензий. Наделла напомнил об объявленной ранее на этой неделе сделке с консалтинговой компанией Accenture, которая приобрела лицензии на использование Copilot для более чем 743 тыс. сотрудников по всему миру. Он назвал сделку крупнейшей победой Microsoft в развёртывании Copilot на сегодняшний день.

Глава Microsoft подчеркнул, что Copilot не зависит от какой-либо одной модели, как, например, OpenAI. По его словам, теперь в чате по умолчанию представлен доступ к нескольким моделям. Кроме того, благодаря интеллектуальной автоматической маршрутизации в агентах с возможностью критики и консультаций, можно использовать несколько моделей вместе для генерации оптимальных ответов.

Теги: microsoft, ии, copilot, офисный пакет, документооборот
