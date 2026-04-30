реклама
Samsung ускоряет строительство фабрик в США и ищет заказчиков на 2-нм чипы

Южнокорейская компания Samsung Electronics не отказывается от амбиций в сфере контрактного производства, несмотря на всю неоднозначность своего «послужного списка» в данной сфере. Она не только начала согласовывать строительство второго контрактного предприятия в США, но и надеется вскоре обзавестись новыми клиентами, которые будут заказывать у неё передовые 2-нм чипы.

Источник изображения: Samsung Electronics

Как отмечает Reuters со ссылкой на комментарии представителей Samsung Electronics, массовое производство чипов на первом из предприятий в техасском Тейлоре начнётся в 2027 году, а свою работу оно номинально начнёт уже в этом году. В прошлом году Samsung удалось заключить многолетний контракт с Tesla на производство чипов, разработанных этой компанией. Именно этот контракт дал серьёзный толчок к дальнейшему развитию новой площадки Samsung в Техасе, поскольку на протяжении нескольких лет проект был почти заморожен из-за неопределённости с субсидиями и заказами на продукцию.

В январе с подачи южнокорейских СМИ стало известно, что Samsung ведёт переговоры с Qualcomm и прочими клиентами о возможности производства 2-нм чипов для них. На этой неделе Samsung не стала конкретизировать, с какими «крупными представителями технологической отрасли» она ведёт переговоры, но подчеркнула, что в скором времени она получит новых заказчиков на свой 2-нм техпроцесс в контрактной сфере.

Теги: samsung, samsung electronics, техас, производство микросхем, 2-нм
Яндекс.Метрика

window-new
