Samsung ускоряет строительство фабрик в США и ищет заказчиков на 2-нм чипы

Южнокорейская компания Samsung Electronics не отказывается от амбиций в сфере контрактного производства, несмотря на всю неоднозначность своего «послужного списка» в данной сфере. Она не только начала согласовывать строительство второго контрактного предприятия в США, но и надеется вскоре обзавестись новыми клиентами, которые будут заказывать у неё передовые 2-нм чипы.
Компьютер месяца, спецвыпуск: эпоха отката, или Как дефицит чипов памяти влияет на выбор железа для игрового ПК
Как отмечает Reuters со ссылкой на комментарии представителей Samsung Electronics, массовое производство чипов на первом из предприятий в техасском Тейлоре начнётся в 2027 году, а свою работу оно номинально начнёт уже в этом году. В прошлом году Samsung удалось заключить многолетний контракт с Tesla на производство чипов, разработанных этой компанией. Именно этот контракт дал серьёзный толчок к дальнейшему развитию новой площадки Samsung в Техасе, поскольку на протяжении нескольких лет проект был почти заморожен из-за неопределённости с субсидиями и заказами на продукцию.
В январе с подачи южнокорейских СМИ стало известно, что Samsung ведёт переговоры с Qualcomm и прочими клиентами о возможности производства 2-нм чипов для них. На этой неделе Samsung не стала конкретизировать, с какими «крупными представителями технологической отрасли» она ведёт переговоры, но подчеркнула, что в скором времени она получит новых заказчиков на свой 2-нм техпроцесс в контрактной сфере.
