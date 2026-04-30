реклама
«Я был дураком»: Илон Маск в суде посетовал на решение дать денег основателям OpenAI

Судебное разбирательство между OpenAI и Илоном Маском (Elon Musk), который принял участие в становлении этого стартапа, наполняет медийное поле новыми оценочными суждениями участников соответствующих событий. Маск в суде заявил, что «был дураком», предоставив безвозмездно финансовые ресурсы на развитие OpenAI в самом начале пути этого стартапа.

Источник изображения: Unsplash, Levart_Phtotographer

Источник изображения: Unsplash, Levart_Phtotographer

«Фактически, я был тем дураком, который бесплатно предоставил им финансы для создания стартапа. Я предоставил им $38 млн почти безвозмездно, которые они использовали для создания коммерческой компании», — сообщил Илон Маск в материалах дела. Заблуждение миллиардера, по его словам, заключалось в уверенности, что OpenAI останется некоммерческой организацией, которой изначально являлся. Маск, как отмечается в его показаниях, был введён в заблуждение тактикой OpenAI, которая позволила ему «проглотить наживку» и принять участие в становлении некоммерческой организации, которая позже стала одним из самых дорогих стартапов в мире и создала родственную коммерческую структуру.

Адвокаты Маска, как отмечает Financial Times, предоставили суду переписку 2017 года между миллиардером, генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом (Sam Altman) и президентом стартапа Грегом Брокманом (Greg Brockman), которые на этой неделе присутствовали в зале суда. В тот период руководство OpenAI обсуждало с Маском идею создания коммерческой структуры, в которой ему досталось бы более половины. Столкнувшись с неприятием этой идеи сотрудниками OpenAI, Маск в сентябре 2017 года выразил желание устраниться от участия в предлагаемой реструктуризации: «Парни, с меня хватит… Или делайте что-то сами или сохраните за OpenAI некоммерческий статус». Своё заявление Маск предложил считать «ультиматумом» и отказался от дальнейшего обсуждения реструктуризации, подразумевающей создание коммерческой составляющей.

Альтман тогда ответил Маску, что с энтузиазмом смотрит на идею сохранения некоммерческого статуса OpenAI. Маск в своих показаниях отметил, что пытался внушить основателям стартапа мысль о «невозможности одновременно есть пирог и сохранить его в целости». Они, по его словам, не должны были использовать положительный шлейф некоммерческой организации и одновременно обогащаться. Илон Маск покинул совет директоров OpenAI в 2018 году, а годом позднее стартап заключил соглашение с Microsoft, которое в обмен на инвестиции в $1 млрд позволяло данному инвестору получать ограниченную часть прибыли OpenAI. На тот момент Маск не видел в действиях OpenAI каких-либо нарушений изначальных принципов работы некоммерческой структуры, а потому он не стал оспаривать в суде заключение данного соглашения с Microsoft. В ходе текущих судебных разбирательств OpenAI как раз упрекнула Маска в том, что он слишком долго тянул с подачей иска.

В конце 2022 года Маск направил Альтману сообщение, в котором выразил обеспокоенность достижением оценки бизнеса OpenAI отметки в $20 млрд. Инвестиции со стороны Microsoft формально были утверждены только в январе 2023 года. Альтман эти вложения оправдывал тем, что «иначе нельзя было конкурировать, не имея миллиарды долларов». Маск настаивал на том, что некоммерческая организация не может иметь капитализации, а OpenAI по всем признакам превратилась в коммерческую с оценкой на уровне $20 млрд. Компанию Microsoft Маск обвиняет в «содействии и подстрекательстве» намерениям OpenAI отдать приоритет приносящим прибыль инициативам в ущерб благотворительной миссии.

Маск также обратил внимание суда на пункт соглашения между OpenAI и Microsoft, который подразумевал упразднение коммерческой структуры стартапа в случае создания так называемого «сильного искусственного интеллекта» (AGI), который по своим способностям как минимум сопоставим с человеческим разумом, либо даже превосходит его. Позже партнёры отказались от этого пункта соглашения. «При всём уважении к Microsoft, вы хотите, чтобы Microsoft контролировал цифровой сверхразум?» — обратился с риторическим вопросом к суду Илон Маск.

Теги: илон маск, openai, судебное разбирательство, ии, сэм альтман
илон маск, openai, судебное разбирательство, ии, сэм альтман
