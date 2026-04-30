Атмосферный трейлер раскрыл дату погружения Subnautica 2 в ранний доступ — ждать осталось недолго

Разработчики из принадлежащей Krafton американской студии Unknown Worlds Entertainment наконец объявили дату выхода в раннем доступе своего амбициозного подводного симулятора выживания Subnautica 2.

Напомним, Subnautica 2 должна была погрузиться в ранний доступ до конца 2025 года, однако Krafton перенесла релиз на 2026-й вопреки желанию уволенных со скандалом руководителей студии. Премьера ожидалась в мае.

Как стало известно, ранний доступ Subnautica 2 откроется 14 мая в 18:00 по Москве на PC (Steam, EGS, Microsoft Store), Xbox Series X и S, а также в Game Pass. Стоимость игры на старте составит $30 — заявлены региональные цены.

Анонс сопровождался атмосферным кинематографическим трейлером, в котором исследователи один за другим оказываются под угрозой со стороны инопланетных существ. В ролике также показали новые подводные аппараты и снаряжение.

Subnautica 2 отправит игроков исследовать чужую океаническую планету, испытывать расширенные системы выживания и опциональный кооператив на четырёх игроков (впервые в серии).

На старте раннего доступа Subnautica 2 предложит выбор из четырёх готовых игровых персонажей (персонализация появится позже), несколько биомов, множество существ и предметов, онлайновый мультиплеер и поддержку русского языка.

На протяжении раннего доступа разработчики будут регулярно дополнять игровой мир Subnautica 2 новыми биомами, существами и предметами, а также развивать сюжет. Полноценный релиз ожидается через 2−3 года.