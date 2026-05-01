Финансовый директор OpenAI заявила, что стартап наблюдает огромный спрос на свои продукты

Новости о предполагаемом замедлении темпов роста выручки OpenAI и оттоке клиентов навредили котировкам многих партнёров компании, поскольку сам стартап на бирже ещё не представлен. Желая исправить ситуацию, финансовый директор OpenAI Сара Фрайар (Sarah Friar) в интервью Bloomberg заявила, что компания наблюдает высочайший спрос на свои продукты.

Источник изображения: Unsplash, Zac Wolff

Источник изображения: Unsplash, Zac Wolff

«Мы чувствуем, что превосходим свой план по верхней планке», — отметила она, добавив, что динамика бизнеса меняется время от времени, поскольку он достаточно молод, а потому его развитие нельзя точно спрогнозировать, используя привычные критерии оценки. По словам Фрайар, OpenAI достигает поставленных целей, а спрос на её продукты напоминает «вертикальную стену».

Представители OpenAI уже называли опубликованную первоначально статью The Wall Street Journal «кликбейтной», отметив, что бизнес компании «несётся вперёд на полных парах». Сара Фрайар не стала отрицать, что внутри OpenAI имеются свои труднодостижимые цели, которые весьма амбициозны и могут не совпадать с теми, что она упоминает публично. В любом случае, популярность продуктов OpenAI продолжает расти, по её словам. Кроме того, она заявила, что любая компания имеет свои внутренние труднодостижимые цели, которые используются для мотивации сотрудников.

Финансовый директор OpenAI добавила, что чаще всего именно нехватка вычислительных мощностей замедляет прогресс компании в создании новых продуктов и их совершенствовании. «Мы сейчас поднимаемся по вертикальной стене спроса», — образно охарактеризовала ситуацию Фрайар. С генеральным директором Сэмом Альтманом (Sam Altman) у неё могут быть разногласия, но споры всегда идут в очень конструктивном русле, по её словам. Их тандем она охарактеризовала как «настоящих друзей, которые могут объединяться со скоростью света в той ситуации, когда нужно заниматься серьёзными делами».

Теги: openai, финансовый директор, ии, ии-бум
openai, финансовый директор, ии, ии-бум
