Продажи ускорителей Huawei в Китае в этом году взлетят на 60 % минимум и выведут компанию в лидеры рынка

Долгое время переход китайских разработчиков на использование ускорителей вычислений локального производства сдерживался сложностью миграции программного обеспечения, но усилия властей КНР по стимулированию импортозамещения в этом году должны дать плоды. Huawei увеличит выручку от реализации своих ускорителей минимум на 60 %.
Такой прогноз приводит издание Financial Times со ссылкой на собственные источники. Китайские техногиганты, по их данным, разместили крупные заказы на покупку ускорителей Huawei новейшего семейства Ascend 950PR. Если в прошлом году Huawei получила $7,5 млрд в результате поставок своих ИИ-ускорителей, то в этом году сумма профильной выручки может увеличиться до $12 млрд, если опираться на объёмы полученных заказов. Впрочем, основную часть поставок в этом году сформируют не передовые Ascend 950PR, а более зрелые ускорители Huawei. В четвёртом квартале текущего года компания начнёт поставки модернизированной версии Ascend 950DT.
Попытки основателя Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang) разжалобить американские власти хоть и увенчались успехом, позволив компании получить принципиальное согласие регуляторов на поставки в Китай ускорителей H200 с архитектурой Hopper, к фактическим отгрузкам такой продукции не привели. С одной стороны, с выдачей экспортных лицензий тянули американские ведомства. С другой стороны, импорту H200 в Китай начали активно противиться местные регуляторы. Противоречие также заключалось в готовности властей Китая разрешить местным компаниям использовать H200 только в своей зарубежной вычислительной инфраструктуре, тогда как американские экспортные лицензии подразумевали разрешение на ввоз H200 исключительно на территорию Китая. Власти КНР настаивали, что местные компании должны использовать отечественные ускорители в своей инфраструктуре на территории страны.
Huawei сможет в этом году выручить на поставках ИИ-ускорителей даже больше планируемых $12 млрд, если объёмы производства удастся подтянуть к уровню спроса. Ускорители Ascend 950PR уже в значительной мере ориентированы на работу в сфере инференса, и мировые тенденции в развитии систем ИИ указывают, что именно она начнёт доминировать в развитии инфраструктуры в ближайшее время. Huawei также компенсирует более слабые возможности отдельных ускорителей адекватной сетевой инфраструктурой, которая позволяет эффективно масштабировать производительность через создание вычислительных кластеров.
Факт сотрудничества DeepSeek с Huawei в сфере использования ускорителей Ascend 950PR при создании новейшей модели V4 уже удостоился внимания главы конкурирующей Nvidia, который назвал подобное сближение "ужасным исходом для всей нации", говоря о США. Дженсен Хуанг обеспокоен тем, что ИИ-модели по всему миру начнут лучше работать на оборудовании, которое выпущено не в США.
По прогнозам Morgan Stanley, ёмкость китайского рынка чипов для ИИ к 2030 году достигнет $67 млрд, при этом на 86 % он будет контролироваться китайскими игроками. В текущем году они поставят на китайский рынок ускорителей на общую сумму $21 млрд. Легко определить, что Huawei в этом случае займёт более половины местного рынка ускорителей в денежном выражении. Впрочем, Nvidia в прошлом году реализовала в Китае ускорителей на сумму около $17,1 млрд, поэтому обойти её будет не так просто.
