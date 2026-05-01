Sandisk тоже оседлала ИИ-волну: выручка взлетела в 3,5 раза, а прибыль — почти в три

Одним из способов борьбы с дефицитом чипов памяти производители считают заключение многолетних контрактов с клиентами, в которых оговариваются объёмы продукции, обязательные к выкупу. Компания Sandisk в ходе очередного квартального отчёта призналась, что уже заключила такие долгосрочные контракты на общую сумму $42 млрд.

Динамика роста цен на NAND и высокий спрос на данный тип памяти привели к тому, что выручка Sandisk в прошлом квартале увеличилась в три с половиной раза — до $5,95 млрд, а последовательно она выросла на 97 %, превысив консенсус-прогноз LSEG ($4,7 млрд). Норма прибыли последовательно подскочила с 50,9 до 78,4 %, явно указывая на опережающий рост цен на продукцию компании. Год назад она вообще не превышала 22,5 %. Операционные расходы выросли, но всего на 16 % последовательно, тогда как операционная прибыль при этом увеличилась на 286 % — до $3,6 млрд. Год назад компания завершила третий фискальный квартал с операционными убытками в размере $1,88 млрд и чистыми убытками на сумму $1,93 млрд, поэтому нынешний прогресс для неё стал желанной компенсацией.

Характерно, что сегмент ЦОД при этом не является главным источником выручки Sandisk: на него пришлось только $1,47 млрд из общей выручки $5,95 млрд. Зато выручка на серверном направлении выросла в 3,33 раза последовательно и в семь с половиной раз год к году. Основную часть выручки Sandisk в минувшем фискальном квартале обеспечил сегмент периферийных вычислений: выручка увеличилась в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $3,66 млрд. Потребительский сегмент хоть и прибавил 44 % в годовом сравнении — до $820 млн, последовательно продемонстрировал снижение на 10 %.

В текущем квартале Sandisk рассчитывает выручить от $7,75 до $8,25 млрд. На выкуп акций решено направить $6 млрд. Как пояснило руководство компании, только три долгосрочных контракта на период от одного до пяти лет, заключённые в прошлом квартале, обеспечат компании совокупную выручку в размере $42 млрд, а в текущем квартале она заключила ещё два таких крупных контракта. Компания ставит перед собой цель минимизировать цикличность цен на рынке NAND и обеспечить более предсказуемую и стабильную экономическую модель. Наученная горьким опытом прошлых лет, Sandisk прописала в долгосрочных контрактах условия, которые определяют нижний и верхний пределы цен, а также накладывают на покупателей обязательства, не позволяющие им отказаться от условий контракта без выплаты поставщику причитающейся суммы.

Теги: sandisk, nand, финансы, аналитика, производство микросхем
