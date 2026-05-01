Разработчики Eve Online снова станут независимыми — издатель Crimson Desert продал CCP Games её гендиректору

Разработчики из исландской студии CCP Games, известной по популярной мультиплеерной космической ролевой игре Eve Online, спустя без малого восемь лет вновь обретут независимость.

Напомним, с сентября 2018 года CCP Games принадлежала южнокорейскому издателю и разработчику Pearl Abyss (Black Desert, Crimson Desert). Свою независимость студия тогда продала за $425 млн ($225 млн сразу, ещё $200 млн за результаты).

Как стало известно, теперь руководство Pearl Abyss решило продать CCP Games её генеральному директору Хилмару Вейгару Петурссону (Hilmar Veigar Petursson) за $120 млн. Сделку планируют завершить к 6 мая — 23-летию Eve Online.

В заявлении для прессы представитель Pearl Abyss объяснил, что решение расстаться с CCP Games обусловлено тщательным анализом средне- и долгосрочных перспектив роста и смещением стратегических приоритетов по сравнению с 2018 годом.

«Мы решили, что продажа [CCP Games] нынешнему руководству пойдёт на пользу обеим компаниям. После продажи мы останемся открыты к возможности потенциального сотрудничества в будущем», — подчеркнули в Pearl Abyss.

Eve Online дебютировала в мае 2003 года и всё ещё доступна только на ПК. Игра предлагает 7800 звёздных систем для исследования, комплексные механики, масштабные пользовательские сражения и полный перевод на русский.

Хотя Eve Online остаётся популярной даже спустя 20 лет после запуска, другие проекты CCP Games во франшизе успешными не назовёшь: Dust 514, Eve Valkyrie, Eve Legion, Project Nova, Eve Echoes и Eve Galaxy Conquest не стали хитами.