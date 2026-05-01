Разработчики Eve Online снова станут независимыми — издатель Crimson Desert продал CCP Games её гендиректору

Разработчики из исландской студии CCP Games, известной по популярной мультиплеерной космической ролевой игре Eve Online, спустя без малого восемь лет вновь обретут независимость.

Напомним, с сентября 2018 года CCP Games принадлежала южнокорейскому издателю и разработчику Pearl Abyss (Black Desert, Crimson Desert). Свою независимость студия тогда продала за $425 млн ($225 млн сразу, ещё $200 млн за результаты).

Как стало известно, теперь руководство Pearl Abyss решило продать CCP Games её генеральному директору Хилмару Вейгару Петурссону (Hilmar Veigar Petursson) за $120 млн. Сделку планируют завершить к 6 мая — 23-летию Eve Online.

В заявлении для прессы представитель Pearl Abyss объяснил, что решение расстаться с CCP Games обусловлено тщательным анализом средне- и долгосрочных перспектив роста и смещением стратегических приоритетов по сравнению с 2018 годом.

«Мы решили, что продажа [CCP Games] нынешнему руководству пойдёт на пользу обеим компаниям. После продажи мы останемся открыты к возможности потенциального сотрудничества в будущем», — подчеркнули в Pearl Abyss.

Eve Online дебютировала в мае 2003 года и всё ещё доступна только на ПК. Игра предлагает 7800 звёздных систем для исследования, комплексные механики, масштабные пользовательские сражения и полный перевод на русский.

Хотя Eve Online остаётся популярной даже спустя 20 лет после запуска, другие проекты CCP Games во франшизе успешными не назовёшь: Dust 514, Eve Valkyrie, Eve Legion, Project Nova, Eve Echoes и Eve Galaxy Conquest не стали хитами.

Материалы по теме
Разработчики Greedfall и Steelrising подтвердили закрытие студии — DLC для Greedfall: The Dying World выпустит Nacon, «а потом всё»
«Открыла новую главу для корейских игр»: Crimson Desert заслужила уважение премьер-министра Южной Кореи
Уровни сложности, ещё больше котов и полезные улучшения: для Crimson Desert вышел новый огромный патч
Герои нашего времени: долгожданная Heroes of Might & Magic: Olden Era стартовала в раннем доступе Steam с «очень положительными» отзывами
Epic Games Store устроил раздачу Hogwarts Legacy в честь 25-летия кинофраншизы «Гарри Поттер» — россиян оставили без подарка
Microsoft запустила тестирование универсального апскейлера Auto SR для Windows 11 — пока только на Xbox Ally X
YouTube открыл фоновое воспроизведение на Android и iOS бесплатным пользователям по всему миру, но с ограничениями
«Сделано в Германии»: Volla представила защищённый смартфон Phone Plinius со съёмной батареей и парой ОС на выбор
Московский суд оштрафовал владельца GTA, Red Dead Redemption и Borderlands на два миллиона рублей за отказ локализовать данные россиян
В России ввели в эксплуатацию самый мощный энергоблок АЭС — на 1253 МВт
Epic Games Store устроил раздачу Hogwarts Legacy в честь 25-летия кинофраншизы «Гарри Поттер» — россиян оставили без подарка
Microsoft показала ИИ-агента для работы с юридическими документами в Word 2 ч.
Microsoft разрешила удалять любые предустановленные приложения в Windows 11 2 ч.
Инструмент анализа данных на Python на полдня стал вредоносным — он крал ключи и токены 3 ч.
Оригинальную The Outer Worlds снимут с продажи ради проблемного ремастера, но есть и хорошая новость 4 ч.
Google Gemini научился по простым запросам генерировать файлы Word, Excel и других форматов 5 ч.
ICANN впервые с 2012 года открыла приём заявок на новые домены первого уровня 5 ч.
«Режим Xbox» начал развёртываться на ПК с Windows 11 5 ч.
Warhammer 40,000: Space Marine 2 стала таким хитом, что поддержку игры продлили на третий год 5 ч.
Марк Цукерберг объяснил очередные сокращения ростом затрат на ИИ, и не исключил дальнейших увольнений 6 ч.
В cPanel нашли дыру, позволяющую войти в админку миллионов сайтов без пароля 6 ч.
Intel раскрыла техпроцесс 18A-P: быстрее, экономичнее и с улучшенным теплоотводом 51 мин.
Blue Origin намерена потеснить SpaceX — в планах запускать по 100 тяжёлых ракет New Glenn в год 2 ч.
Процессоры Hygon C86-4G, китайские наследники AMD Zen1, получили поддержку AVX-512, DDR5 и PCIe 5.0 3 ч.
HPE представила серверы ProLiant Compute EL220/EL240 Gen12 для ИИ-задач на периферии 4 ч.
К моменту затопления МКС Китай вдвое увеличит свою космическую станцию «Тяньгун» 4 ч.
Представлен флагманский планшет OnePlus Pad 4 — со Snapdragon 8 Elite Gen 5 и урезанной оперативной памятью 4 ч.
Учёные обнаружили квантовый эффект, который потенциально сможет питать микросхемы прямо из воздуха 5 ч.
Полиция Калифорнии начнёт выписывать штрафы беспилотным автомобилям 5 ч.
Глобальные поставки смартфонов выросли на 1 % в первом квартале 2026 года 6 ч.
Учёные нашли перспективные материалы для электроники и батарей, просто прерывая известные процессы 6 ч.