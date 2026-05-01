Через неделю Microsoft расскажет о консоли нового поколения Xbox Project Helix

Microsoft проведёт 7 мая мероприятие Game Dev Update для разработчиков с обзором новинок DirectX, DirectStorage, средств разработки Xbox и Xbox Marketplace. Главной темой станет будущая игровая консоль Project Helix — её выпуск намечен ориентировочно на конец 2027 года или начало 2028 года. Предстоящее мероприятие вписывается в курс на открытость к разработчикам, заявленный главой Xbox Ашей Шармой (Asha Sharma).

Блок, посвящённый Project Helix, охватит подробности, представленные на конференции разработчиков игр (GDC), и то, что Project Helix означает для будущего Xbox. Организаторы обещают подробнее рассказать об интеграции в консоль функций, более характерных для ПК. При этом существенной информации о ценах, точных характеристиках оборудования или производительности на мероприятии, скорее всего, не прозвучит.

Game Dev Update — это новый формат для Microsoft, который вписывается в обещанный Шармой курс сближения с разработчиками. Помимо Project Helix компания покажет обновлённые инструменты разработки для Xbox, новые версии DirectX и DirectStorage и планы по Xbox Marketplace. Xbox также может уточнить подход к эксклюзивным играм для будущих поколений консолей.