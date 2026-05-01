Warhammer 40,000: Space Marine 2 стала таким хитом, что поддержку игры продлили на третий год

Издательство Focus Entertainment и разработчики из студии Saber Interactive рассказали, чего ждать от дальнейшего развития популярного шутера от третьего лица Warhammer 40,000: Space Marine 2.

Источник изображений: Focus Entertainment

Ближайшим обновлением для Space Marine 2 станет патч 13.0 — он будет включать новую PvE-миссию, больше испытаний, оружия, снаряжения и предметов для индивидуализации, а также значительные улучшения режима «Осада».

Разработчики также реализуют востребованную среди фанатов возможность сохранения подборки перков (до трёх комплектов) и добавят набор «Железные Руки» (​из сезонного абонемента второго года).

Скриншоты наполнения патча 13.0
Железные Руки
Обновление 13.0 выйдет до конца июня, а в третьем квартале 2026 года (с июля по сентябрь) Space Marine 2 получит патч 14.0 с двумя новыми аренами для PvP, ещё одним видом врагов и двумя DLC для владельцев сезонного абонемента.

В 13.0 дебютирует, а в 14.0 получит расширение переработанная система экипировки, в рамках которой классовое снаряжение можно будет экипировать персонажам других классов: плащи и железные нимбы (13.0), гербовые накидки и мантии (14.0).

Обновлённый план второго года поддержки Space Marine 2

Кроме того, Focus Entertainment и Saber Interactive продолжат выпускать для Space Marine 2 бесплатные и платные обновления и по окончании представленного плана — разработчики подтвердили третий год поддержки.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 вышла 9 сентября 2024 года на PC (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S. Игра привлекла 12 млн человек и уже заработала себе на продолжение — Space Marine 3 анонсировали прошлой весной.

Теги: warhammer 40,000: space marine 2, saber interactive, focus entertainment, шутер
