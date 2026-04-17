Warhammer 40,000: Space Marine 2 превзошла «даже самые смелые мечты» издателя — на защиту Империума встали 12 миллионов космодесантников

Издательство Focus Entertainment и разработчики из студии Saber Interactive рассказали о новом достижении в охвате аудитории своего популярного шутера от третьего лица Warhammer 40,000: Space Marine 2.

Напомним, на следующий день после релиза количество игроков Warhammer 40,000: Space Marine 2 достигло 2 млн человек, спустя два с половиной месяца превысило 5 млн, на исходе четырёх — 6 млн, а по итогам девяти — 7 млн.

Как стало известно, за прошедший год и семь месяцев с релиза суммарная аудитория Warhammer 40,000: Space Marine 2 на всех целевых платформах превысила 12 млн человек. Анонс сопровождался тематической иллюстрацией.

«Пару лет назад мы возлагали на этот проект большие надежды. Сегодня он превзошёл наши даже самые смелые мечты. Двенадцать миллионов благодарностей вам», — отчитались в Focus Entertainment.

В данном случае размер аудитории не равен продажам. Если на момент прошлых достижений Space Marine 2 ни в какой подписке представлена не была, то с прошлого лета появилась в Game Pass и премиальном каталоге PS Plus.

В настоящее время Saber трудится над обновлением 13.0 — оно будет включать новую PvE-миссию, больше оружия, снаряжения и предметов для индивидуализации, а также значительные улучшения режима «Осада».

Warhammer 40,000: Space Marine 2 вышла 9 сентября 2024 года на PC (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S. Игра уже заработала себе на продолжение — Space Marine 3 анонсировали прошлой весной.

Теги: warhammer 40,000: space marine 2, saber interactive, focus entertainment, шутер
