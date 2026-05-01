Сегодня 01 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Google Gemini научился по простым запрос...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Google Gemini научился по простым запросам генерировать файлы Word, Excel и других форматов

Google рассказала о важном обновлении помощника с искусственным интеллектом Gemini — он получил навык генерировать отформатированные, редактируемые и готовые для загрузки файлы в популярных форматах документов.

Пользователей Gemini избавили от необходимости копировать и вставлять ответы чат-бота в офисные приложения вроде «Google Документов» — необходимый файл можно скачать сразу из диалогового интерфейса. «Можно быстро перейти от мозгового штурма к готовому файлу, не выходя из приложения Gemini», — рассказали в Google. Реализация нововведения указывает, что Google стремится обеспечить совместимость со сторонним ПО, а не только с собственными «Документами», «Таблицами» и «Презентациями».

Помимо трёх наиболее распространённых файлов пакета Workspace, Gemini позволяет генерировать файлы форматов .pdf, .docx, .xlsx, .csv, LaTeX, Plain Text (TXT), Rich Text Format (RTF) и Markdown (MD). По состоянию на начало 2026 года на долю Gemini приходились 7,2 % аудитории чат-ботов с ИИ, гласят данные Statcounter; лидером рынка, однако, является ChatGPT с показателем 80,5 %.

Пользователь может получить готовый документ по текстовому запросу, и чем подробнее будет запрос, тем более точным обещает быть и результат. Ранее платформа Google Cloud анонсировала ИИ-помощника Workspace Intelligence, предлагающего комплексный анализ корпоративных данных и способного генерировать на их основе документы. Автономным ИИ-агентом Gemini пока не стал, но для сервиса генеративного ИИ это заметный шаг вперёд.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
ИИ-ассистент Gemini появится в миллионах автомобилей с поддержкой сервисов Google
Google готова показывать рекламу в Gemini — OpenAI уже делает это в ChatGPT
ИИ-ассистент Google Gemini начал делать заметки, сводки и стенограммы не только во встречах Google Meet
OpenAI объяснила борьбу с гремлинами в ответах ИИ — и позволила снять ограничения
«DLSS 5 у нас дома»: Roblox готовит Reality — фотореалистичную игровую платформу с ИИ-рендерингом
Meta✴ разрабатывает ИИ-агентов, которые помогут людям и бизнесу «достигать различных целей»
Теги: google, gemini, ии
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
YouTube открыл фоновое воспроизведение на Android и iOS бесплатным пользователям по всему миру, но с ограничениями
«Сделано в Германии»: Volla представила защищённый смартфон Phone Plinius со съёмной батареей и парой ОС на выбор
Московский суд оштрафовал владельца GTA, Red Dead Redemption и Borderlands на два миллиона рублей за отказ локализовать данные россиян
В России ввели в эксплуатацию самый мощный энергоблок АЭС — на 1253 МВт
Epic Games Store устроил раздачу Hogwarts Legacy в честь 25-летия кинофраншизы «Гарри Поттер» — россиян оставили без подарка
Microsoft показала ИИ-агента для работы с юридическими документами в Word 3 ч.
Microsoft разрешила удалять любые предустановленные приложения в Windows 11 3 ч.
Инструмент анализа данных на Python на полдня стал вредоносным — он крал ключи и токены 3 ч.
Оригинальную The Outer Worlds снимут с продажи ради проблемного ремастера, но есть и хорошая новость 4 ч.
Google Gemini научился по простым запросам генерировать файлы Word, Excel и других форматов 5 ч.
ICANN впервые с 2012 года открыла приём заявок на новые домены первого уровня 5 ч.
«Режим Xbox» начал развёртываться на ПК с Windows 11 5 ч.
Warhammer 40,000: Space Marine 2 стала таким хитом, что поддержку игры продлили на третий год 5 ч.
Марк Цукерберг объяснил очередные сокращения ростом затрат на ИИ, и не исключил дальнейших увольнений 6 ч.
В cPanel нашли дыру, позволяющую войти в админку миллионов сайтов без пароля 7 ч.
Intel раскрыла техпроцесс 18A-P: быстрее, экономичнее и с улучшенным теплоотводом 2 ч.
Blue Origin намерена потеснить SpaceX — в планах запускать по 100 тяжёлых ракет New Glenn в год 3 ч.
Процессоры Hygon C86-4G, китайские наследники AMD Zen1, получили поддержку AVX-512, DDR5 и PCIe 5.0 3 ч.
HPE представила серверы ProLiant Compute EL220/EL240 Gen12 для ИИ-задач на периферии 4 ч.
К моменту затопления МКС Китай вдвое увеличит свою космическую станцию «Тяньгун» 4 ч.
Представлен флагманский планшет OnePlus Pad 4 — со Snapdragon 8 Elite Gen 5 и урезанной оперативной памятью 5 ч.
Учёные обнаружили квантовый эффект, который потенциально сможет питать микросхемы прямо из воздуха 5 ч.
Полиция Калифорнии начнёт выписывать штрафы беспилотным автомобилям 5 ч.
Глобальные поставки смартфонов выросли на 1 % в первом квартале 2026 года 6 ч.
Учёные нашли перспективные материалы для электроники и батарей, просто прерывая известные процессы 6 ч.