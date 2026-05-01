Google Gemini научился по простым запросам генерировать файлы Word, Excel и других форматов

Google рассказала о важном обновлении помощника с искусственным интеллектом Gemini — он получил навык генерировать отформатированные, редактируемые и готовые для загрузки файлы в популярных форматах документов.

Пользователей Gemini избавили от необходимости копировать и вставлять ответы чат-бота в офисные приложения вроде «Google Документов» — необходимый файл можно скачать сразу из диалогового интерфейса. «Можно быстро перейти от мозгового штурма к готовому файлу, не выходя из приложения Gemini», — рассказали в Google. Реализация нововведения указывает, что Google стремится обеспечить совместимость со сторонним ПО, а не только с собственными «Документами», «Таблицами» и «Презентациями».

Помимо трёх наиболее распространённых файлов пакета Workspace, Gemini позволяет генерировать файлы форматов .pdf, .docx, .xlsx, .csv, LaTeX, Plain Text (TXT), Rich Text Format (RTF) и Markdown (MD). По состоянию на начало 2026 года на долю Gemini приходились 7,2 % аудитории чат-ботов с ИИ, гласят данные Statcounter; лидером рынка, однако, является ChatGPT с показателем 80,5 %.

Пользователь может получить готовый документ по текстовому запросу, и чем подробнее будет запрос, тем более точным обещает быть и результат. Ранее платформа Google Cloud анонсировала ИИ-помощника Workspace Intelligence, предлагающего комплексный анализ корпоративных данных и способного генерировать на их основе документы. Автономным ИИ-агентом Gemini пока не стал, но для сервиса генеративного ИИ это заметный шаг вперёд.