Microsoft показала ИИ-агента для работы с юридическими документами в Word

Microsoft представила нового агента с искусственным интеллектом для текстового редактора Word — он специально разрабатывался для юридических отделов. Компонент Legal Agent редактирует документы, анализирует историю переговоров и обрабатывает сложные тексты, упрощая юридическим отделам компаний такие задачи как, например, проверка договоров.

«Вместо того, чтобы полагаться на ИИ-модели общего назначения для интерпретации команд, агент действует в рамках структурированных рабочих процессов, сформированных на основе реальной юридической практики, управляя чётко определёнными повторяющимися задачами, такими как проверка контрактов по пунктам в соответствии с руководством», — рассказали в Microsoft о новом продукте.

Legal Agent может работать с существующими документами, в которых отслеживаются изменения, анализировать соглашения и контракты, чтобы «выявлять риски и обязательства». Воспользоваться приложением Legal Agent могут участники программы Frontier в США — это лишь один из продуктов в рамках проекта по внедрению ИИ-агентов в Microsoft Word. В январе Microsoft приняла на работу группу специалистов и инженеров по ИИ из компании Robin AI — обанкротившийся стартап разрабатывал систему проверки контрактов с помощью ИИ.