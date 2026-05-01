Траты SpaceX на разработку Starship перевалили за $15 млрд

SpaceX истратила более $15 млрд на разработку ракеты нового поколения Starship, говорится в документах компании, подготовленных для выхода на биржу, передаёт Reuters. Эта сумма значительно превышает расходы, потребовавшиеся при создании Falcon 9 — ракеты, которая сегодня является для компании основной.

Космический оператор SpaceX готовится выйти на биржу при оценке $1,75 трлн, и его будущее в значительной степени зависит от Starship — гигантской двухступенчатой ракеты, которую компания намеревается использовать для полётов на Луну, Марс и для развёртывания орбитальных центров обработки данных — их строительство и эксплуатация на Земле становятся всё более затруднительными. Сумма в $15 млрд, о которой ранее не сообщалось, несравнимо превосходит те $400 млн, которые ушли на разработку Falcon 9 — ракеты, которая сейчас летает в космос чаще, чем любая другая в мире. Именно она заложила основу для коммерческого доминирования SpaceX, обеспечила быстрое развёртывание группировки Starlink и конкурентное преимущество по отношению к другим космическим операторам.

Уже во второй половине 2026 года SpaceX планирует начать запуск спутников нового поколения Starlink V3. Вероятно, для этого будет использоваться Starship, грузовой отсек которого специально разрабатывался для них — он может вместить до 60 единиц за один полёт. Для сравнения, Falcon 9 позволяет отправить на орбиту лишь два десятка более компактных аппаратов второго поколения. Успех Starship буквально вплетён в экономику Starlink. Сейчас на Starship приходится значительная часть расходов компании на разработку: в 2025 году бюджет по этому направлению составил $3 млрд, а в 2024 году — $1,8 млрд. С 2023 года SpaceX провела 11 испытательных полётов Starship, пережив впечатляющие неудачи и продемонстрировав значительные достижения — например, произвела захват первой ступени Super Heavy, открыв перспективы многоразового использования ракеты.

Основатель и глава компании Илон Маск (Elon Musk) мечтает запускать Starship тысячами каждый год, но для этого предстоит преодолеть множество препятствий. Такая интенсивность работы ракеты потребуется для вывода на орбиту спутников, которые составят орбитальные ЦОД общей мощностью 100 ГВт — примерно четверть от годового энергопотребления США. Потребуется обширная наземная инфраструктура, в том числе запасы топлива и система водоснабжения, а также необходимо будет разработать теплозащитный экран, способный выдерживать многократные входы ракеты в атмосферу. По подсчётам, на один запуск Starship требуется эквивалент 244 цистерн с природным газом; около 4,5 млн л воды используются для подавления акустических колебаний ракеты при запуске.

Ещё одно серьёзное препятствие — технология дозаправки на орбите, испытать которую пока не довелось, а это необходимый манёвр для миссий в дальний космос; для его реализации потребуются несколько дополнительных стартов Starship. Сложность усугубляется особенностями самого топлива: жидкий кислород должен храниться при чрезвычайно низких температурах в герметичных резервуарах, чтобы не допустить его утечки в космос. В последние десять лет SpaceX построила в Южном Техасе собственный космодром Starbase с расчётом на работу Starship. Здесь размещены производственные мощности, предназначенные для выпуска ракет темпами, сравнимыми с производством коммерческих самолётов, а не традиционных космических аппаратов.

Неудачи в испытаниях помогли компании внести несколько сотен изменений в конструкцию Starship, и сравнивать его с Falcon 9 имеет всё меньше смысла. Сейчас SpaceX готовится к первому испытательному полёту гигантской ракеты с октября минувшего года, и это самый длительный перерыв между запусками — в ходе миссии впервые стартует радикально переработанный прототип Starship V3. Он предназначен для орбитальных полётов, продолжительных космических испытаний и пилотируемых посадок на Луну — самых сложных миссий для этой ракеты. За работу в этом направлении NASA заплатила SpaceX не менее $3 млрд в рамках лунной программы Artemis. Вероятно, этот прототип составит основу для лунного посадочного модуля HLS, считают в американском аэрокосмическом агентстве, — всё будет зависеть от первого полёта.