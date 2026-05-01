«Наконец-то никакого колеса диалогов»: новый геймплейный тизер Exodus заинтриговал фанатов Mass Effect

Основанная ветеранами BioWare студия Archetype Entertainment продолжает дразнить фанатов геймплейными отрывками своего научно-фантастического ролевого экшена Exodus в духе Mass Effect. На этот раз в центре внимания — система диалогов.

Напомним, в Exodus люди покинули Землю и борются за выживание в скоплении Центавра против могущественных Небожителей. Спасти человечество должен Джун Аслан — Странник, в котором смешались ДНК человека и Небожителя.

События нового фрагмента игрового процесса Exodus разворачиваются в недрах разлагающегося сооружения Небожителей, где Джун оказывается вместе со слепой спутницей по имени Федра (Phaedra).

Вирус Небожителей сделал Федру незрячей, но открыл возможность взаимодействовать с местными глифами. Кроме того, личный дрон снабжает героиню данными об окружающей среде, так что она не совсем беззащитна.

Новый геймплейный ролик Exodus показывает, как проходит диалог между Джуном и Федрой. Собеседница понемногу открывается протагонисту — как игрок отреагирует на это и её новые способности, повлияет на отношения между героями.

Зрителей заинтриговал слепой компаньон, впечатлили кинематографичность и оформление диалогов и порадовало качество сценария. «Наконец-то никакого колеса диалогов», — дождался УгрюмБурчеев-д2ю.

Exodus выйдет в начале 2027 года на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Обещают грандиозную космическую оперу, захватывающие дух планеты, колоритных союзников, ожесточённые битвы и расширенный показ геймплея летом.