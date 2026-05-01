Virgin Galactic показала строящийся космический корабль для туристов — запуск планируют на конец 2026 года

Virgin Galactic опубликовала фотографию нового космического корабля, который выкатывают из заводского ангара в Месе, штат Аризона. На нём компания планирует начать полёты в конце IV квартала 2026 — начале I квартала 2027 года. За два года её денежные резервы сократились с $982 млн до почти $338 млн, и неясно, хватит ли этих средств на долгие испытания. После того как Blue Origin закрыла программу New Shepard, только от Virgin Galactic зависит будущее всего суборбитального туризма.

По данным Virgin Galactic, на этой неделе аппарат перевозят из сборочного ангара в пусковой. Там его ждут финальная сборка систем и наземные испытания, и до конца этих работ, судя по фотографии, ещё далеко. Для сравнения: предыдущий корабль VSS Unity полностью собрали и выкатили из ангара в феврале 2016 года. После этого он около шести месяцев проходил наземные проверки и ещё два года безмоторных и лётных испытаний и только в декабре 2018 года совершил первый космический полёт. Даже если Virgin Galactic сократит время испытаний вдвое, с учётом оставшихся работ первый полёт нового корабля состоится не раньше конца 2027 — начала 2028 года.

Сэр Ричард Брэнсон (Richard Branson) основал Virgin Galactic 22 года назад, чтобы сделать космос доступным для широкой публики. Сотни людей начали покупать билеты почти двадцать лет назад. После долгой и временами смертельно опасной разработки компания достигла космоса в декабре 2018 года, хотя само определение космоса как высоты 80 км и выше остаётся спорным. В мае 2021 года Virgin Galactic начала возить пассажиров на корабле VSS Unity, а в 2023 году впечатляюще совершила шесть космических полётов. Однако в июне 2024 года полёты прекратились: компания сосредоточилась на корабле следующего поколения, который должен летать чаще и обходиться дешевле. С тех пор о ней было мало слышно.

Около пяти лет назад рынок суборбитального космического туризма казался готовым к прорыву. Летом 2021 года коммерческие полёты начали и Virgin Galactic, и её американский конкурент Blue Origin. Брэнсон и основатель Blue Origin Джефф Безос (Jeff Bezos) побывали в космосе с разницей в несколько недель, и эта пара полётов стала большим событием. На услуги обеих компаний сложился устойчивый спрос. Полная цена билета на ракету New Shepard у Blue Origin никогда не опускалась ниже $1 млн, и желающие стояли в очереди. Однако в сентябре 2022 года во время беспилотного полёта New Shepard ракета потерпела аварию, и полёты пришлось приостановить более чем на год. Blue Origin никогда не раскрывала финансовые показатели программы, но несколько источников сообщили изданию Ars Technica, что New Shepard, несмотря на устойчивый спрос, так и не стала прибыльной. В январе Blue Origin её закрыла, чтобы сосредоточиться на орбитальных запусках и лунной программе.

После этого Virgin Galactic осталась единственным игроком на рынке. Заказчиков у компании хватает, и цены на «космические экспедиции» удалось поднять до $750000, но без регулярных доходов от полётов финансовое положение компании остаётся тяжёлым. В феврале 2024 года на счетах компании было $982 млн в виде денежных средств, их эквивалентов и ликвидных ценных бумаг. Через год эта сумма упала до $567 млн, а на конец марта 2026 года, по итогам I квартала, — до $338 млн. Тогда же Virgin Galactic сообщила, что первый полёт нового корабля с исследовательской нагрузкой запланирован на лето 2026 года, а коммерческие полёты с частными астронавтами на борту — на осень 2026 года. Сейчас сроки сдвинулись: компания ждёт, что новый корабль начнёт летать только в конце IV квартала 2026 — начале I квартала 2027 года.

Похоже, фондовый рынок разделяет эти опасения. На пике акции Virgin Galactic взлетели до $1118 за штуку. С тех пор они неуклонно падали и в этом году торгуются в диапазоне $2–3. Шансы компании на успех выглядят крайне малыми. Сначала нужно как можно скорее поднять новый корабль в воздух, причём безопасно. Затем построить второй аппарат и надеяться, что её стареющий самолёт-носитель Eve выдержит три космических полёта в неделю и 125 полётов в год. И всё это — без серьёзных нештатных ситуаций. Если Virgin Galactic справится со всем этим до того, как закончатся деньги, она едва выйдет на точку безубыточности. А если не справится — рынок суборбитального космического туризма, который ещё несколько лет назад выглядел столь перспективным, скорее всего, будет мёртв как минимум на поколение.