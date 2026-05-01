Сегодня 02 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости космос Virgin Galactic показала строящийся косм...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Virgin Galactic показала строящийся космический корабль для туристов — запуск планируют на конец 2026 года

Virgin Galactic опубликовала фотографию нового космического корабля, который выкатывают из заводского ангара в Месе, штат Аризона. На нём компания планирует начать полёты в конце IV квартала 2026 — начале I квартала 2027 года. За два года её денежные резервы сократились с $982 млн до почти $338 млн, и неясно, хватит ли этих средств на долгие испытания. После того как Blue Origin закрыла программу New Shepard, только от Virgin Galactic зависит будущее всего суборбитального туризма.

Источник изображения: @virgingalactic / x.com

По данным Virgin Galactic, на этой неделе аппарат перевозят из сборочного ангара в пусковой. Там его ждут финальная сборка систем и наземные испытания, и до конца этих работ, судя по фотографии, ещё далеко. Для сравнения: предыдущий корабль VSS Unity полностью собрали и выкатили из ангара в феврале 2016 года. После этого он около шести месяцев проходил наземные проверки и ещё два года безмоторных и лётных испытаний и только в декабре 2018 года совершил первый космический полёт. Даже если Virgin Galactic сократит время испытаний вдвое, с учётом оставшихся работ первый полёт нового корабля состоится не раньше конца 2027 — начала 2028 года.

Источник изображения: @virgingalactic / x.com

Сэр Ричард Брэнсон (Richard Branson) основал Virgin Galactic 22 года назад, чтобы сделать космос доступным для широкой публики. Сотни людей начали покупать билеты почти двадцать лет назад. После долгой и временами смертельно опасной разработки компания достигла космоса в декабре 2018 года, хотя само определение космоса как высоты 80 км и выше остаётся спорным. В мае 2021 года Virgin Galactic начала возить пассажиров на корабле VSS Unity, а в 2023 году впечатляюще совершила шесть космических полётов. Однако в июне 2024 года полёты прекратились: компания сосредоточилась на корабле следующего поколения, который должен летать чаще и обходиться дешевле. С тех пор о ней было мало слышно.

Около пяти лет назад рынок суборбитального космического туризма казался готовым к прорыву. Летом 2021 года коммерческие полёты начали и Virgin Galactic, и её американский конкурент Blue Origin. Брэнсон и основатель Blue Origin Джефф Безос (Jeff Bezos) побывали в космосе с разницей в несколько недель, и эта пара полётов стала большим событием. На услуги обеих компаний сложился устойчивый спрос. Полная цена билета на ракету New Shepard у Blue Origin никогда не опускалась ниже $1 млн, и желающие стояли в очереди. Однако в сентябре 2022 года во время беспилотного полёта New Shepard ракета потерпела аварию, и полёты пришлось приостановить более чем на год. Blue Origin никогда не раскрывала финансовые показатели программы, но несколько источников сообщили изданию Ars Technica, что New Shepard, несмотря на устойчивый спрос, так и не стала прибыльной. В январе Blue Origin её закрыла, чтобы сосредоточиться на орбитальных запусках и лунной программе.

Источник изображения: virgingalactic.com

После этого Virgin Galactic осталась единственным игроком на рынке. Заказчиков у компании хватает, и цены на «космические экспедиции» удалось поднять до $750000, но без регулярных доходов от полётов финансовое положение компании остаётся тяжёлым. В феврале 2024 года на счетах компании было $982 млн в виде денежных средств, их эквивалентов и ликвидных ценных бумаг. Через год эта сумма упала до $567 млн, а на конец марта 2026 года, по итогам I квартала, — до $338 млн. Тогда же Virgin Galactic сообщила, что первый полёт нового корабля с исследовательской нагрузкой запланирован на лето 2026 года, а коммерческие полёты с частными астронавтами на борту — на осень 2026 года. Сейчас сроки сдвинулись: компания ждёт, что новый корабль начнёт летать только в конце IV квартала 2026 — начале I квартала 2027 года.

Акции Virgin Galactic (SPCE) обвалились с пика около $1118 в 2021 году до $2,45 к началу 2026 года. Источник изображения: tradingview.com

Похоже, фондовый рынок разделяет эти опасения. На пике акции Virgin Galactic взлетели до $1118 за штуку. С тех пор они неуклонно падали и в этом году торгуются в диапазоне $2–3. Шансы компании на успех выглядят крайне малыми. Сначала нужно как можно скорее поднять новый корабль в воздух, причём безопасно. Затем построить второй аппарат и надеяться, что её стареющий самолёт-носитель Eve выдержит три космических полёта в неделю и 125 полётов в год. И всё это — без серьёзных нештатных ситуаций. Если Virgin Galactic справится со всем этим до того, как закончатся деньги, она едва выйдет на точку безубыточности. А если не справится — рынок суборбитального космического туризма, который ещё несколько лет назад выглядел столь перспективным, скорее всего, будет мёртв как минимум на поколение.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Японцы впервые провели ферментацию сакэ в космосе — напиток продали за $689 тыс. за рюмку
Meta✴ договорилась о покупке 1 ГВт солнечной энергии из космоса — технология пока существует лишь на бумаге
«Прогресс МС-34» с 2,5 т груза взял курс на МКС
Траты SpaceX на разработку Starship перевалили за $15 млрд
Blue Origin намерена потеснить SpaceX — в планах запускать по 100 тяжёлых ракет New Glenn в год
К моменту затопления МКС Китай вдвое увеличит свою космическую станцию «Тяньгун»
Теги: virgin galactic, космос, космический корабль, ричард брэнсон, космический туризм
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Что-то на богатом: Microsoft назвала оптимальный объём оперативки для игрового ПК с Windows 11
«Сделано в Германии»: Volla представила защищённый смартфон Phone Plinius со съёмной батареей и парой ОС на выбор
«Как же круто это выглядит»: игроков впечатлил сюжетный трейлер российского боевика «Война Миров: Сибирь»
К моменту затопления МКС Китай вдвое увеличит свою космическую станцию «Тяньгун»
Власти запретили ввозить в Россию терминалы Starlink и других иностранных провайдеров спутникового интернета
Huawei HarmonyOS установлена более чем на 55 млн смартфонов 2 ч.
Новые сборки Windows 11 будут по умолчанию скрывать надоедливую ленту MSN 4 ч.
Новая статья: Pragmata — космический батя. Рецензия 10 ч.
Microsoft сообщила о росте капзатрат до $190 млрд и портфеле заказов на $627 млрд 11 ч.
Анонсирован симулятор железнодорожного магната Steam to Electric с безумными, но исторически достоверными поездами — первый трейлер и подробности 12 ч.
Разработчики Subnautica 2 раскрыли системные требования перед погружением в ранний доступ и пообещали оптимизировать игру 14 ч.
Это другое: Пентагон не перестал считать Anthropic неблагонадёжной — но не отказался от передовой ИИ-модели Mythos 15 ч.
Epic Games вернула Fortnite на iPhone ещё в одной стране — Mac остались в стороне 15 ч.
Cloudflare перестала маркировать мессенджер Max как шпионское ПО 16 ч.
Windows 11 получила крупное обновление для повышения стабильности — первый шаг к возвращению «доверия пользователей» 16 ч.
В парке роботакси Tesla без водителей обходятся всего 25 машин, но их количество растёт 43 мин.
Рука руку моет: Tesla в прошлом году выручила $573 млн на сделках с другими компаниями Илона Маска 2 ч.
Meta купила стартап Assured Robot Intelligence, разрабатывающий ИИ для роботов 3 ч.
Apple сняла с производства базовую модель Mac mini с 256 Гбайт памяти за $599 — теперь базовая версия предлагает 512 Гбайт памяти и стоит $799 4 ч.
AnTuTu назвала самые мощные Android-смартфоны апреля — iQOO 15 Ultra выбился в лидеры 9 ч.
Google планирует начать продажу собственных ИИ-ускорителей TPU 11 ч.
Китайские учёные создали воздушно-железный проточный аккумулятор, который проработает 16 лет без деградации 12 ч.
Virgin Galactic показала строящийся космический корабль для туристов — запуск планируют на конец 2026 года 13 ч.
Xiaomi готовит Smart Band 10 Pro с крупным дисплеем и керамическим корпусом 15 ч.
Полный потенциал DualSense на ПК раскрылся с помощью кустарного адаптера из Raspberry Pi Pico 16 ч.