Разработчики Subnautica 2 раскрыли системные требования перед погружением в ранний доступ и пообещали оптимизировать игру

Подводный симулятор выживания Subnautica 2 погрузится в пучину раннего доступа уже совсем скоро, поэтому разработчики из Unknown Worlds Entertainment решили сориентировать будущих исследователей насчёт требований к оборудованию.

По словам Unknown Worlds, на протяжении раннего доступа команда будет активно заниматься оптимизацией, чтобы «играть в Subnautica 2 было всегда легко и приятно». Поэтому системные требования проекта ещё могут измениться.

На данном этапе для запуска Subnautica 2 с низкими настройками графики в разрешении 1080p при 30 кадрах/с понадобится процессор Intel Core i5-8400, видеокарта GTX 1660 и 12 Гбайт оперативной памяти.

Системные требования Subnautica 2 на запуске раннего доступа представлены ниже:

Минимальные требования (1080p, 30 кадров/с, низкие настройки графики)

ОС: Windows 10, 11 (64 бит);

процессор: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600;

видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1660 или AMD Radeon RX 5500 XT;

видеопамять: 6 Гбайт;

оперативная память: 12 Гбайт;

версия DirectX: 12;

место на накопителе: 50 Гбайт.

Рекомендуемые требования (1440p, 60 кадров/с, средние настройки графики)

ОС: Windows 11 (64 бит);

процессор: Intel Core i7-13700 или AMD Ryzen 7 7700X;

видеокарта: Nvidia GeForce RTX 3070 или AMD Radeon RX 6700 XT;

видеопамять: 8 Гбайт;

оперативная память: 16 Гбайт;

версия DirectX: 12;

место на накопителе: 50 Гбайт.

Требования «Ультра» (1440p, 60 кадров/с, высокие настройки графики)

ОС: Windows 11 (64 бит);

процессор: Intel Core i7-13700 или AMD Ryzen 7 7700X;

видеокарта: Nvidia GeForce RTX 4070 или AMD Radeon RX 6900 XT;

видеопамять: 12 Гбайт;

оперативная память: 32 Гбайт;

версия DirectX: 12;

место на накопителе: 50 Гбайт.

Требования «Ультра++» (4K, 60 кадров/с, высокие настройки графики)

ОС: Windows 11 (64 бит);

процессор: Intel Core i9-14900K или AMD Ryzen 9 7900X3D;

видеокарта: Nvidia GeForce RTX 5070 Ti или AMD Radeon RX 7900 XTX;

видеопамять: 12 Гбайт;

оперативная память: 32 Гбайт;

версия DirectX: 12;

место на накопителе: 50 Гбайт.

Subnautica 2 отправит игроков исследовать чужую океаническую планету, испытывать расширенные системы выживания и кооператив на четырёх игроков. На старте раннего доступа будут основные механики, несколько биомов и перевод на русский.

Ранний доступ Subnautica 2 откроется 14 мая на PC (Steam, EGS, Microsoft Store), Xbox Series X и S, а также в Game Pass. Анонс даты выхода игры уже спровоцировал первый перенос в сфере инди-разработок.