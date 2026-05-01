«Нам нужно сбежать от Левиафана»: инди-игры начали расступаться перед Subnautica 2

Долгожданный анонс даты выхода в раннем доступе амбициозного подводного симулятора выживания Subnautica 2 от Unknown Worlds Entertainment обернулся сменой сроков релиза для совершенно другой игры.

Разработчики из нидерландской студии Square Glade Games (Above Snakes) в середине апреля объявили, что их уютный симулятор путешествий в доме на колёсах Outbound увидит свет 14 мая — в тот же день, когда стартует ранний доступ Subnautica 2.

Как стало известно, 14 мая Outbound поступит в продажу для PS5, Nintendo Switch и Switch 2, а на PC (Steam, EGS), Xbox Series X и S появится немного раньше — 11 мая. Анонс сопровождался тематической иллюстрацией.

«Хотя мы ждём игру и любим франшизу, конкурировать со столь ожидаемым релизом в этот день — не лучшая идея. Нам нужно сбежать от Левиафана, так что вы сможете начать своё путешествие раньше!» — заверили авторы Outbound.

Стоит отметить, что опасения разработчиков небезосновательны. Несмотря на окружавшую её судебную драму, Subnautica 2 — самая желанная игра Steam. Outbound в том же рейтинге располагается на 13-й строчке.

Пользователям Outbound (в одиночку или в кооперативе на четверых) предстоит построить уютный дом на колёсах, улучшать и украшать его, создавать рабочие станции, выращивать урожай и исследовать яркий мир.

Обещают утопический антураж недалёкого будущего, экологически чистые источники энергии (солнце, ветер, вода), широкие возможности индивидуализации фургона, собаку в качестве компаньона и текстовый перевод на русский.