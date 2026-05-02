В парке роботакси Tesla без водителей обходятся всего 25 машин, но их количество растёт

В июне этого года пройдёт ровно год с того момента, как Tesla запустила фирменный сервис роботакси в столице Техаса, где расположено её крупнейшее предприятие и штаб-квартира. Лишь в прошлом квартале география сервиса расширилась на Даллас и Хьюстон, и пока только 25 машин из 165 обходятся без водителей в салоне.
Компьютер месяца, спецвыпуск: эпоха отката, или Как дефицит чипов памяти влияет на выбор железа для игрового ПК
Напомним, чтобы формально соответствовать понятию «такси без водителя», Tesla на начальных этапах расположила наблюдателей на переднем пассажирском сидении. Они имели возможность осуществить экстренную остановку машины и помочь ей в сложных манёврах, пересев за руль, но позже в ряде случаев Tesla позволила наблюдателям переселиться в машины сопровождения, которые следовали за полностью безлюдными роботакси.
В Калифорнии Tesla не может удалить водителей из фирменных такси по причине требований местных законов, поэтому все курсирующие в районе Сан-Франциско машины мало чем отличаются от обычных такси, разве что управление чаще доверяется бортовой автоматике. По статистике Robotaxi Tracker, на которую ссылается Electrek, за предыдущие 30 дней парка роботакси Tesla в США насчитывал 165 активных транспортных средств, но 107 из них использовались в Калифорнии с водителями за рулём.
Из оставшихся более чем 50 машин без водителя обходились только 25 штук, но и это выглядит прогрессом по сравнению с предыдущими месяцами. В частности, когда в апреле роботакси выехали на улицы Далласа и Хьюстона, в каждом из двух городов только одна машина обходилась без водителя. Сейчас их количество выросло до трёх в каждом случае, но они всё равно двигаются в пределах строго ограниченных зон. Таким образом, оставшиеся 19 безлюдных такси эксплуатируются в Остине, их количество выросло буквально за последние пару месяцев. Ещё в конце января таких роботакси в Остине насчитывалось менее 10 штук. Заметим, что конкурирующая Waymo уже эксплуатирует примерно 3000 беспилотных такси в 20 городах США, которые еженедельно осуществляют более 500 000 оплачиваемых поездок. На этом фоне успехи Tesla можно назвать довольно скромными, хотя глава компании Илон Маск (Elon Musk) в привычной для себя манере ставит для этой части своего бизнеса весьма амбициозные цели.
