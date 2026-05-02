В парке роботакси Tesla без водителей обходятся всего 25 машин, но их количество растёт

В июне этого года пройдёт ровно год с того момента, как Tesla запустила фирменный сервис роботакси в столице Техаса, где расположено её крупнейшее предприятие и штаб-квартира. Лишь в прошлом квартале география сервиса расширилась на Даллас и Хьюстон, и пока только 25 машин из 165 обходятся без водителей в салоне.

Напомним, чтобы формально соответствовать понятию «такси без водителя», Tesla на начальных этапах расположила наблюдателей на переднем пассажирском сидении. Они имели возможность осуществить экстренную остановку машины и помочь ей в сложных манёврах, пересев за руль, но позже в ряде случаев Tesla позволила наблюдателям переселиться в машины сопровождения, которые следовали за полностью безлюдными роботакси.

В Калифорнии Tesla не может удалить водителей из фирменных такси по причине требований местных законов, поэтому все курсирующие в районе Сан-Франциско машины мало чем отличаются от обычных такси, разве что управление чаще доверяется бортовой автоматике. По статистике Robotaxi Tracker, на которую ссылается Electrek, за предыдущие 30 дней парка роботакси Tesla в США насчитывал 165 активных транспортных средств, но 107 из них использовались в Калифорнии с водителями за рулём.

Из оставшихся более чем 50 машин без водителя обходились только 25 штук, но и это выглядит прогрессом по сравнению с предыдущими месяцами. В частности, когда в апреле роботакси выехали на улицы Далласа и Хьюстона, в каждом из двух городов только одна машина обходилась без водителя. Сейчас их количество выросло до трёх в каждом случае, но они всё равно двигаются в пределах строго ограниченных зон. Таким образом, оставшиеся 19 безлюдных такси эксплуатируются в Остине, их количество выросло буквально за последние пару месяцев. Ещё в конце января таких роботакси в Остине насчитывалось менее 10 штук. Заметим, что конкурирующая Waymo уже эксплуатирует примерно 3000 беспилотных такси в 20 городах США, которые еженедельно осуществляют более 500 000 оплачиваемых поездок. На этом фоне успехи Tesla можно назвать довольно скромными, хотя глава компании Илон Маск (Elon Musk) в привычной для себя манере ставит для этой части своего бизнеса весьма амбициозные цели.