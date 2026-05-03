Sony придётся выплатить $7,8 млн пользователям PlayStation Network по коллективному иску

Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии своим предварительным решением согласовал выплату пользователям PlayStation Network компенсации на сумму $7,8 млн по коллективном иску 2023 года, в котором Sony обвинялась в монополизации доступа сторонних разработчиков к этой электронной платформе. Свою часть компенсации получат все американские пользователи PSN, которые покупали определённые игры в конкретный период.

Источник изображения: Sony

Как уточняет Kotaku, иск охватывает период с 1 апреля 2019 года по 31 декабря 2023 года, он был подан от лица Агустина Каккури (Agustin Caccuri) в 2021 году. Предварительное соглашение по делу было заключено 8 апреля, а представляющая интересы истцов юридическая компания Saveri объявила об этом решении 29 апреля. В июле 2025 года суд отклонил данный иск по ряду причин, включая отсутствие возможности определить как сумму компенсации, так и перечень пострадавших, хотя принципиальное согласие Sony на возмещение ущерба было получено. Окончательное решение по иску будет вынесено 15 октября текущего года после заключительного слушания дела в суде.

На компенсацию из общей суммы $7,8 млн смогут претендовать только те американские клиенты PSN, которые приобретали физические ваучеры на игры в торговых сетях США, причём не через интернет, а в офлайн-магазинах. Перечень игр приведён на особом сайте, он включает несколько десятков игр. Свою часть компенсации покупатели ваучеров получат автоматически в виде фирменных «кредитов» на личный счёт в экосистеме, уведомление о зачислении баллов будет рассылаться по электронной почте, привязанной к учётной записи в PSN.

Теги: sony, sony playstation, psn, судебное разбирательство, компенсация
