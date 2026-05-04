Oracle уволила 30 000 сотрудников ради ИИ и ЦОД, а уволенные объединились для борьбы за компенсации

Oracle уволила до 30 000 сотрудников за последний месяц, перенаправив ресурсы на строительство ЦОД и развитие ИИ. Многие из уволенных утверждают, что перед сокращением работодатель заставлял их обучать корпоративный ИИ на собственных рабочих процессах, фактически готовя им замену. Более 600 бывших работников подписали коллективное письмо руководству с требованием увеличить выходное пособие и продлить медицинскую страховку, однако Oracle отказалась вести c ними переговоры.

Председатель совета директоров и технический директор Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) убеждён, что сегодняшние строители ИИ-инфраструктуры окажутся главными победителями завтрашней экономики, и компания привлекает миллиарды долларов на эти проекты. По данным издания Bloomberg, денежный поток Oracle останется отрицательным как минимум до 2030 года. По состоянию на конец мая 2025 года в компании работали около 162 000 человек по всему миру.

Массовые увольнения в Oracle, чья рыночная капитализация превышает $400 млрд, а последний квартал стал лучшим по темпам роста за 15 лет, прозвучали предупреждением для работников по всей экономике. Пока лидеры ИИ-индустрии настаивают на том, что их инструменты помогут людям, а не заменят их, целый ряд компаний, прежде всего из технологического сектора, проводит массовые сокращения и ставит расходы на ИИ выше интересов рядовых сотрудников.

Oracle построила своё состояние на программном обеспечении (ПО) для баз данных и корпоративных приложениях, но за последние пару лет резко развернулась в сторону ИИ. В январе 2025 года Эллисон стоял рядом с Дональдом Трампом (Donald Trump), Сэмом Альтманом (Sam Altman) и Масаёси Соном (Masayoshi Son), когда те объявили об инфраструктурном проекте Stargate стоимостью $500 млрд. В сентябре Oracle заключила сделку с OpenAI на предоставление облачных мощностей на $300 млрд. В тот же месяц Эллисон ненадолго стал самым богатым человеком в мире.

На конференции для разработчиков в прошлом месяце Эллисон хвастался со сцены, что программисты Oracle больше не пишут код: «Код, который пишет Oracle, на самом деле пишет не Oracle. Его пишут наши ИИ-модели». Однако несколько бывших сотрудников описали совершенно другой опыт. Уволенный сеньор менеджер по разработке, попросивший об анонимности, рассказал изданию TIME, что требования компании по работе с ИИ часто приводили к тому, что джуны генерировали массу неработающего кода, а старшим приходилось тратить время на его исправление.

Одна из уволенных сотрудниц рассказала, что внутренние чат-боты Oracle, которые сотрудников обязали использовать вместо ChatGPT или Claude, «выдавали мусор». «Нашу команду каждый день выводило из себя то, что нас заставляли пользоваться этим инструментом. Он не экономил время и только съедал продуктивность», — добавила она.

Другая сотрудница, работавшая в медицинской технологической компании Cerner до того, как Oracle приобрела её в 2022 году, рассказала, что после сентябрьской волны увольнений команду начали поощрять использовать ИИ. Хотя ИИ помогал ей в работе, Oracle одновременно подняла ожидания по производительности, и рабочая неделя растянулась до 60–80 часов. В это же время её обязали обучать ИИ-системы на собственных рабочих процессах. «Мы обучали ИИ, чтобы он нас заменил, но при этом без ИИ мы не справлялись с объёмом работы, — говорит она. — Ты отстаёшь по всем срокам, и выбора у тебя нет».

31 марта, на фоне падения акций Oracle, компания объявила об очередной волне массовых увольнений. Ещё в январе аналитики TD Cowen подсчитали, что сокращение 20 000–30 000 сотрудников высвободит от $8 до $10 млрд свободного денежного потока на строительство ЦОД.

Письменный опрос 272 сокращённых, организованный бывшими сотрудниками совместно с центром защиты прав работников What We Will, показал, что 62 % респондентов старше 40 лет, а 22 % проработали в компании более 15 лет. Многие респонденты полагают, что Oracle целенаправленно сокращала более возрастных и высокооплачиваемых работников, у которых накопилось больше акций с ограниченным обращением (RSU) — формы вознаграждения, при которой компания обещает передать сотруднику акции по графику, и при увольнении до срока «созревания» (вестинга) акции просто аннулируются. 27 % опрошенных сообщили, что до ближайшего вестинга им оставалось менее 90 дней. Старший менеджер по разработке рассказал изданию TIME, что 70 % его компенсации составляли RSU и что до вестинга опционов на акции стоимостью $1 млн ему оставалось четыре месяца.

Часть уволенных находились в США по рабочим визам H-1B и теперь у них есть лишь 60 дней, чтобы найти нового работодателя или покинуть страну. В отрасли, где наём обычно растягивается на месяцы, это крайне узкое окно. «Поскольку я нахожусь в стране по визе H-1B, это не просто потеря работы, а конец моей жизни в США, — написал один из респондентов. — Всё, что я строил почти десять лет, рухнет за несколько недель».

Бывшие сотрудники добиваются увеличения выходного пособия, тем более что предложение Oracle существенно ниже отраслевых стандартов. Компания предлагает четыре недели базового оклада плюс одну неделю за каждый год стажа, тогда как Google и Meta✴ дают вчетверо больше стартовую сумму и вдвое больше за год.

17 апреля 600 работников Oracle подписали письмо с требованием улучшить выходное пособие, обеспечить поддержку обладателям виз H-1B, ускорить вестинг акций и продлить медицинскую страховку, прежде всего для онкобольных, беременных женщин и ветеранов. Участники группы не объединены в профсоюз и уже уволены, поэтому их рычаги давления на компанию ограничены. Oracle ответила на письмо, что не намерена вести переговоры с ними как с группой лиц.

Профсоюзная активность среди высокооплачиваемых «белых воротничков» Кремниевой долины была редкостью на протяжении всей истории индустрии. Однако технологические компании одними из первых начали проводить массовые сокращения, связанные с ИИ, и это породило новую волну рабочего самосознания.

Кейтлин Корт (Kaitlin Cort), основательница What We Will и организатор в Коалиции работников технологической отрасли (Tech Workers Coalition), рассказала, что число работников сектора, готовых подключиться к организационной работе, резко выросло за последние месяцы: «Люди заводят разговор о создании профсоюзов ещё до того, как мы с ними впервые общаемся, потому что они понимают, насколько шатко их положение».

Бывшие сотрудники Oracle опасаются, что стали первыми жертвами масштабной трансформации. «По тому, как провели эти увольнения, видно, что к людям относятся как к ещё одному активу, — говорит бывшая сотрудница Cerner. — Как к оборудованию ЦОД, которое можно списать, если оно перестаёт приносить максимальную прибыль».