Аддон Lord of Hatred вернул игроков в Diablo IV — первый за полтора года новый рекорд пикового онлайна в Steam

На релизе масштабного сюжетного дополнения Lord of Hatred фэнтезийный ролевой экшен Diablo IV от Blizzard Entertainment не смог обновить личный рекорд популярности в Steam, но сделал это спустя неделю.

Напомним, до недавних пор ориентиром Diablo IV в Steam были 55,5 тыс. одновременных игроков — показатель оказался достигнут в октябре 2024 года на фоне релиза предыдущего аддона, Vessel of Hatred.

Как сообщает база данных SteamDB, на прошедших выходных Diablo IV обновила личный рекорд пикового онлайна в Steam — через неделю после выхода Lord of Hatred, днём 3 мая, в игре зафиксировали 64,5 тыс. человек.

Кроме того, со времён релиза вырос и пользовательский рейтинг Lord of Hatred в Steam. Аддон стартовал с 65 % («смешанные» отзывы), а к настоящему моменту показатель вырос до 73 % («в основном положительные»).

Для сравнения: профильная пресса высоко отзывалась о Diablo IV: Lord of Hatred — рейтинг аддона на сайтах агрегаторов рецензий Metacritic и OpenCritic составляет 83−84 % (оценки на уровне Vessel of Hatred).

По сюжету в попытке уничтожить человечество Мефисто обрушил силы Преисподней на Санктуарий. Чтобы помешать злодею, игрокам предстоит заручиться помощью старых друзей и неожиданных союзников (вроде матери демонов Лилит).

Lord of Hatred предлагает сюжетную кампанию, два класса (паладин и чернокнижник), множество новых механик и глобальные обновления старых, включая эндгейм-контент. С выходом аддона в игре стартовал 13-й сезон — «Сезон расплаты».

Теги: diablo iv, blizzard entertainment, экшен-rpg
