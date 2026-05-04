Японский производитель унитазов неожиданно заработал на буме ИИ и дефиците памяти

Принято считать, что любой кризис порождает возможности, для японской компании Toto они в условиях дефицита микросхем памяти открылись на не самом очевидном направлении деятельности. Известная своей продвинутой сантехникой, Toto стала больше зарабатывать на поставках электростатических захватов, которые применяются при производстве памяти NAND.

Об этом сообщило издание Financial Times, которое отметило, что в конце прошлой недели акции Toto выросли в цене на 18 % до пятилетнего максимума после того, как компания рассказала о достижении рекордной годовой прибыли и планах по расширению производства продуктов для полупроводниковой отрасли. Всего с начала текущего года акции японского производителя «умных унитазов» выросли в цене более чем на 46 %.

В прошлом фискальном году, который завершился в марте, Toto нарастила выручку на полупроводниковом направлении на 34 %, именно этот вид бизнеса сформировал более половины годовой операционной прибыли компании, которая выросла на 11 % до $343 млн. В текущем году Toto рассчитывает увеличить выручку на полупроводниковом направлении на 27 %, но при этом будет вынужден инвестировать в расширение производства и сопутствующие исследования $191 млн.

Бум ИИ с его возросшим спросом на память позволил японской компании Kioxia обойти по капитализации Sony. Производители различных химикатов, включая представителей косметической отрасли, также начали вкладывать средства в расширение бизнеса в условиях, когда бум ИИ способствует росту спроса на электронные компоненты. В случае с Toto толчок к развитию полупроводникового бизнеса дала компания Palliser, которая в феврале купила пакет акций японского производителя сантехники. К слову, на основном направлении бизнеса Toto столкнулась с проблемами получения сырья из-за конфликта на Ближнем Востоке. В середине апреля она была вынуждена прекратить приём заказов на ванны. Toto ожидает, что ситуация начнёт улучшаться с июля текущего года.