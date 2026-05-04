В Сеть утекли все ключевые подробности смартфонов Google Pixel 11 — от Tensor G6 до новых камер

Ресурс Mystic Leaks опубликовал крупную утечку о готовящейся серии смартфонов Google Pixel 11 — раскрыты конфигурация чипа Tensor G6 на ядрах Arm C1, новые сенсоры камер с кодовыми обозначениями chemosh, bastet и barghest, размещение светового RGB-индикатора Pixel Glow на блоке камеры и отказ от модемов Samsung в пользу MediaTek M90 (MT6986D). Выход смартфонов ожидается в августе, по дизайну они будут близки к Pixel 10.

Подробнее всего в утечке расписан Tensor G6, чипсет для Pixel 11. Обновлённый чип получит конфигурацию 1+4+2 на новых ядрах Arm C1, графический процессор PowerVR C-Series CXTP-48-1536, обновлённый чип безопасности Google Titan M3 и модем MediaTek M90 (MT6986D). Последний пункт примечателен: Google отказывается от модемов Samsung Exynos, которые использовала в Pixel несколько лет. По всей видимости, также появятся новый тензорный процессор (TPU) и новый GXP — собственный процессор обработки изображений (ISP) Google.

Вероятно, обновление чипа обработки изображений связано с тем, что Google готовит новое аппаратное обеспечение камер для линейки Pixel 11. В утечке перечисляется несколько новых сенсоров. Базовый Pixel 11, по предварительным данным, получит новый главный сенсор под кодовым обозначением chemosh (предположительно, на 50 Мп). Этот же сенсор должен достаться и складному Pixel 11 Pro Fold. Pixel 11 Pro и Pixel 11 Pro XL, в свою очередь, получат новые сенсоры bastet и barghest для основной и телефото-камер. Подробные характеристики не даны, но примечательно, что Google вообще обновляет камеры: такое в линейке Pixel случается нечасто.

Базовая модель Pixel 11 получит экран диагональю 6,3″ с разрешением 1080 × 2424, частотой обновления 60–120 Гц, ШИМ 240 Гц и пиковой яркостью до 2200 кд/м². Аккумулятор имеет минимальную ёмкость 4840 мА·ч, оперативная память составит 8 или 12 Гбайт, а корпус будет выпускаться в чёрном, зелёном, розовом и фиолетовом цветах.

Старшая модель Pro сохранит ту же диагональ экрана 6,3″, но получит чуть более высокое разрешение 1280 × 2856 с частотой обновления 1–120 Гц, ШИМ 240 Гц и пиковой яркостью до 2450 кд/м². Аккумулятор Pro-версии будет ёмкость 4707 мА·ч, объём оперативной памяти составит 12 или 16 Гбайт.

Версия Pro XL отличается увеличенным экраном на 6,8″ с разрешением 1344 × 2992 при тех же 1–120 Гц, ШИМ 240 Гц и яркости до 2450 кд/м². Аккумулятор у XL-модели вырастет до 5000 мА·ч, объём оперативной памяти тот же, что у Pro-версии: 12 или 16 Гбайт.

Складная модель Pro Fold получит внутренний OLED-экран на 2076 × 2160 точек с частотой 1–120 Гц и яркостью до 2050 кд/м². Внешний OLED обеспечит разрешение 1080 × 2342, частоту 60–120 Гц и пиковую яркость 2450 кд/м². Аккумулятор имеет минимальную ёмкость 4658 мА·ч, объём оперативной памяти составит 12 или 16 Гбайт.

Утечка также указывает, что встроенный термодатчик в моделях Pro исчезнет, а Pixel Glow появится на самом блоке камеры. По описанию, модуль похож на Glyph у Nothing: на сопровождающем макете показаны небольшие светодиоды рядом со вспышкой. Наконец, сообщается, что фирменная система Google для аппаратной разблокировки по лицу под названием Project Toscana в линейке Pixel 11 не дебютирует.