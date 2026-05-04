Сегодня 04 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости интересности из мира хай-тек В Сеть утекли все ключевые подробности с...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

В Сеть утекли все ключевые подробности смартфонов Google Pixel 11 — от Tensor G6 до новых камер

Ресурс Mystic Leaks опубликовал крупную утечку о готовящейся серии смартфонов Google Pixel 11 — раскрыты конфигурация чипа Tensor G6 на ядрах Arm C1, новые сенсоры камер с кодовыми обозначениями chemosh, bastet и barghest, размещение светового RGB-индикатора Pixel Glow на блоке камеры и отказ от модемов Samsung в пользу MediaTek M90 (MT6986D). Выход смартфонов ожидается в августе, по дизайну они будут близки к Pixel 10.

Источник изображений: @mysticleaks / Telegram

Источник изображений: @mysticleaks / Telegram

Подробнее всего в утечке расписан Tensor G6, чипсет для Pixel 11. Обновлённый чип получит конфигурацию 1+4+2 на новых ядрах Arm C1, графический процессор PowerVR C-Series CXTP-48-1536, обновлённый чип безопасности Google Titan M3 и модем MediaTek M90 (MT6986D). Последний пункт примечателен: Google отказывается от модемов Samsung Exynos, которые использовала в Pixel несколько лет. По всей видимости, также появятся новый тензорный процессор (TPU) и новый GXP — собственный процессор обработки изображений (ISP) Google.

Вероятно, обновление чипа обработки изображений связано с тем, что Google готовит новое аппаратное обеспечение камер для линейки Pixel 11. В утечке перечисляется несколько новых сенсоров. Базовый Pixel 11, по предварительным данным, получит новый главный сенсор под кодовым обозначением chemosh (предположительно, на 50 Мп). Этот же сенсор должен достаться и складному Pixel 11 Pro Fold. Pixel 11 Pro и Pixel 11 Pro XL, в свою очередь, получат новые сенсоры bastet и barghest для основной и телефото-камер. Подробные характеристики не даны, но примечательно, что Google вообще обновляет камеры: такое в линейке Pixel случается нечасто.

Источник изображений: @mysticleaks / Telegram

Базовая модель Pixel 11 получит экран диагональю 6,3″ с разрешением 1080 × 2424, частотой обновления 60–120 Гц, ШИМ 240 Гц и пиковой яркостью до 2200 кд/м². Аккумулятор имеет минимальную ёмкость 4840 мА·ч, оперативная память составит 8 или 12 Гбайт, а корпус будет выпускаться в чёрном, зелёном, розовом и фиолетовом цветах.

Старшая модель Pro сохранит ту же диагональ экрана 6,3″, но получит чуть более высокое разрешение 1280 × 2856 с частотой обновления 1–120 Гц, ШИМ 240 Гц и пиковой яркостью до 2450 кд/м². Аккумулятор Pro-версии будет ёмкость 4707 мА·ч, объём оперативной памяти составит 12 или 16 Гбайт.

Версия Pro XL отличается увеличенным экраном на 6,8″ с разрешением 1344 × 2992 при тех же 1–120 Гц, ШИМ 240 Гц и яркости до 2450 кд/м². Аккумулятор у XL-модели вырастет до 5000 мА·ч, объём оперативной памяти тот же, что у Pro-версии: 12 или 16 Гбайт.

Складная модель Pro Fold получит внутренний OLED-экран на 2076 × 2160 точек с частотой 1–120 Гц и яркостью до 2050 кд/м². Внешний OLED обеспечит разрешение 1080 × 2342, частоту 60–120 Гц и пиковую яркость 2450 кд/м². Аккумулятор имеет минимальную ёмкость 4658 мА·ч, объём оперативной памяти составит 12 или 16 Гбайт.

Утечка также указывает, что встроенный термодатчик в моделях Pro исчезнет, а Pixel Glow появится на самом блоке камеры. По описанию, модуль похож на Glyph у Nothing: на сопровождающем макете показаны небольшие светодиоды рядом со вспышкой. Наконец, сообщается, что фирменная система Google для аппаратной разблокировки по лицу под названием Project Toscana в линейке Pixel 11 не дебютирует.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Google кардинально обновила дизайн и интерфейс приложения Gemini
Смартфоны Google Pixel 11 могут получить RGB-подсветку Pixel Glow на задней крышке
Складной смартфон Google Pixel 11 Pro Fold показался на изображениях — внешних изменений минимум
Fractal Design выпустила панорамный корпус Pop 2 Vision с двухкамерной компоновкой и реверсивными вентиляторами
Поиском мест для добычи воды на Марсе займутся дроны с георадарами
Юбилейный Apple iPhone Pro получит радикальный редизайн с загнутым по четырём сторонам дисплеем
Теги: google, pixel 11, смартфоны, android, утечка
google, pixel 11, смартфоны, android, утечка
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Oracle уволила 30 000 сотрудников ради ИИ и ЦОД, а уволенные объединились для борьбы за компенсации
ИИ-компании стали нанимать философов на шестизначные зарплаты из-за растущего недоверия к поведению нейросетей
Вместо «Роскосмоса» южнокорейский спутник дистанционного зондирования Земли запустила SpaceX
Google кардинально обновила дизайн и интерфейс приложения Gemini
«Готовим нечто действительно умопомрачительное»: глава Mundfish подтвердил, что Atomic Heart 2 и The Cube создаются без генеративного ИИ
Forza Horizon 6 не опоздает на старт — игра «укатила» на золото 43 мин.
Инсайдер назвал слухи о DLC для Resident Evil Requiem «полной чушью» и уточнил, когда Capcom анонсирует ремейк Resident Evil Code: Veronica 2 ч.
Инсайдеры: мультиплеерная Assassin's Creed Invictus в духе Fall Guys «просто ужасна», но Ubisoft не теряет надежды 3 ч.
Meta тестирует для Instagram метку для контента, созданного с помощью ИИ 3 ч.
«Станете самыми ненавистными людьми в Америке»: Маск угрожал руководству OpenAI перед началом судебных разбирательств 4 ч.
В открытый доступ попало 10 минут геймплея Awakening — потерянного сюжетного дополнения к Quake 4 4 ч.
Biohub Марка Цукерберга взялся ускорить лечение всех болезней с помощью ИИ-моделей клеток 8 ч.
Развитие ИИ замедляется из-за переизбытка бесполезных данных — их слишком много 8 ч.
Кооперативный шутер о приключениях роботов-ковбоев на Диком Западе стал новым хитом Steam — полмиллиона проданных копий Far Far West 8 ч.
Долгожданное воссоединение: моддер добавил в Resident Evil Requiem торговца из ремейка Resident Evil 4 9 ч.
Intel переманила ветерана Qualcomm — курс на ИИ и робототехнику усиливается 2 ч.
«Поставщики с высоким риском»: Еврокомиссия порекомендовала странам ЕС убрать оборудование Huawei и ZTE из сетей 2 ч.
Nvidia теперь на 90 % зависит от азиатских поставщиков — в прошлом году было 65 % 2 ч.
За пылью Млечного Пути скрывался гигант: астрономы пересчитали сверхскопление Вела — оно мощнее Великого аттрактора 2 ч.
Профессиональную видеокарту Intel Arc Pro B70 протестировали в играх — на треть быстрее игровой Arc B580 и чуть похуже GeForce RTX 5060 Ti 16GB 4 ч.
Samsung загружена заказами на выпуск 4-нм чипов до конца следующего года 4 ч.
В кабеле питания Asus ROG Equalizer за $50 «нет никакого смысла», а удаление встроенного мостика улучшает баланс тока, говорит Der8auer 4 ч.
На фоне торговой войны США и Китая Huawei прогнозирует рост выручки от продажи ИИ-чипов на 60 % 7 ч.
MSI IPC выпустила 3,5″ одноплатный компьютер MS-CF27 с четырьмя портами 2.5GbE 7 ч.
Электромобили Tesla намотали 16 млрд км в автономном режиме: ранее Илон Маск обещал, что это позволит им отказаться от надзора водителя 7 ч.