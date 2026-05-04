Инсайдер назвал слухи о DLC для Resident Evil Requiem «полной чушью» и уточнил, когда Capcom анонсирует ремейк Resident Evil Code: Veronica

Инсайдер AestheticGamer (он же Dusk Golem) у себя в микроблоге прокомментировал новые слухи о сюжетном дополнении к нашумевшему экшен-хоррору Resident Evil Requiem и сроки анонса следующего ремейка в серии.

Напомним, глава разработки Resident Evil Requiem Коси Наканиси (Koshi Nakanishi) в мартовском обращении объявил, что для проекта готовят некую мини-игру (выйдет с майским обновлением) и сюжетное дополнение.

Арабское издание TrueGaming со ссылкой на датамайнеров и инсайдера Marcox сообщило, что DLC для Resident Evil Requiem называется Extraction, ознаменует воссоединение Леона со шпионкой Адой Вонг и выйдет в мае.

«В прошлом я высказывал мнение, что Ада станет частью DLC для RE9. Но этот конкретный слух про майское дополнение Extraction с Леоном и Адой — полная чушь. Это не то, что выйдет», — заверил AestheticGamer.

Что касается следующего ремейка, то его, по данным AestheticGamer, удостоится выпущенное в 2000 году на Sega Dreamcast ответвление Resident Evil Code: Veronica. Ранее сообщалось, что переосмысление представят в 2026-м.

AestheticGamer признался, что не владеет информацией о маркетинговых планах Capcom, но анонс ремейка Resident Evil Code: Veronica на июньской презентации Summer Game Fest выглядит «весьма вероятным».

Помимо Code: Veronica, Capcom якобы готовит ремейк и Resident Evil Zero (2002) — если верить AestheticGamer, первый выйдет в 2027 году, а второй придётся ждать до 2028-го. Оба проекта якобы менее амбициозны, чем обновлённая Resident Evil 4.