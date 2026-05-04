Нереалистичная нагрузка, завышенные ожидания и «глухое» руководство: ноябрьский релиз обернулся для создателей GTA VI жёсткими переработками

Гендиректор Take-Two Interactive Штраус Зельник (Strauss Zelnick) как никогда уверен в дате выхода амбициозного криминального боевика с открытым миром GTA VI, однако эта уверенность дорого обходится простым работникам Rockstar Games.

Напомним, после двух переносов релиз GTA VI наметили на 19 ноября 2026 года, и, похоже, в руководстве Rockstar Games намерены любыми средствами успеть к выбранной дате выхода.

Как подметил портал Wccftech, на сайте Glassdoor, где сотрудники анонимно оценивают компании, появились жалобы от работников Rockstar на ухудшение условий труда в преддверии ноябрьского релиза GTA VI.

В частности, аналитик контроля качества из Rockstar India жалуется, что, начиная с апреля, рабочий график стал очень напряжённым — некоторым сотрудникам приходится задерживаться в офисе до трёх часов ночи.

По словам работника, трудоустройство в Rockstar India предлагает «захватывающие проекты, но нереалистичную нагрузку и ожидания» — начальство рассчитывает на выполнение пяти−шестимесячных задач вдвое быстрее.

Индией высокая нагрузка на разработчиков GTA VI не ограничивается. Бывший тестировщик Rockstar из Вашингтона в своём обзоре сетует на «хаотичные дни» и «жёсткие сверхурочные».

Зельник недавно пошутил, что 19 ноября многим геймерам придётся брать больничный, чтобы поиграть в GTA VI. Такими темпами больничный потребуется и сотрудникам Rockstar Games, но уже по другой причине.