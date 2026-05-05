Генераторы изображений стали главным драйвером роста ИИ-чат-ботов

Выпуск моделей с генераторами изображений стимулирует увеличение популярности мобильных приложений с искусственным интеллектом — рост по сравнению с простыми обновлениями ускоряется в 6,5 раза, показала статистика аналитической компании Appfigures.

Источник изображения: Milad Fakurian / unsplash.com

Для OpenAI ChatGPT и Google Gemini появление генераторов изображений увеличивало аудиторию на десятки миллионов пользователей. В течение 28 дней после выхода генератора изображений Nano Banana с чат-ботом Gemini 2.5 Flash приложение набрало 22 млн новых пользователей, что соответствует росту числа загрузок более чем вчетверо за указанный период.

В случае генератора изображений в составе OpenAI GPT-4o рост аудитории составил 12 млн человек — в 4,5 раза быстрее по сравнению с базовым вариантом GPT-4o, а также GPT-4.5 и GPT-5. Аналогичная тенденция сработала и с появлением ленты Vibes в приложении Meta AI, хотя оно предлагало генерацию не изображений, а видео — нововведение дало 2,6 млн дополнительных загрузок.

К сожалению для разработчиков, росту числа загрузок не всегда сопутствует рост выручки: в случае с Nano Banana компания Google заработала лишь на $181 тыс. больше; приложение Meta AI с появлением Vibes существенного роста дохода не показало; и только в случае OpenAI модель GPT-4o с генератором изображения помогла компании нарастить выручку на $70 млн за 28 дней.

Единственным исключением из правил оказался взрывной рост в 28 млн загрузок с выходом модели DeepSeek R1, отметили в Appfigures. Всё потому, объясняют аналитики, что компания DeepSeek сама по себе стала мировой сенсацией из-за уникальных методов обучения ИИ с минимальными затратами по сравнению с конкурентами — генератора изображений в приложении не было.

Теги: ии, чат-бот, генератор изображений
