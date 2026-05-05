ИИ-помощник Copilot начал присваивать себе заслуги программистов, но Microsoft уже всё починила

Редактор программного кода Microsoft VS Code начал добавлять приписку об участии помощника с искусственным интеллектом Copilot в проекты, даже если программированием занимался только человек, без участия ассистента. Microsoft сообщила, что исправила ошибку.

Ryzen и 16 Гбайт DDR5: как сэкономить на памяти так, чтобы не лишиться 15 % производительности

Выбираем лучший игровой ноутбук до 100 000 рублей: сравнительное тестирование 7 интересных моделей

От Ryzen 7 1800X до Ryzen 7 9850X3D: девять лет эволюции AMD в одном тесте

Обзор Samsung Galaxy Z TriFold: тройной складной смартфон по цене квартиры в Воркуте

Больше кадров — больше лага: тестирование латентности с генерацией кадров DLSS и FSR

Компьютер месяца — май 2026 года

Можно ли экономить на DDR5 для Ryzen? Сравниваем дешёвую память с дорогой

Обзор Apple MacBook Neo: удивительно хороший ноутбук с процессором от iPhone

Гид по выбору OLED-монитора в 2026 году: эволюция в деталях

Компьютер месяца, спецвыпуск: эпоха отката, или Как дефицит чипов памяти влияет на выбор железа для игрового ПК

Обзор Ryzen 7 9850X3D: три процента за двадцать баксов

Обзор ноутбука HONOR MagicBook X16 2026: как раньше, только лучше

Источник изображения: Fotis Fotopoulos / unsplash.com

В версии VS Code 1.110, которая дебютировала в начале марта, расширение Git начало добавлять к отправляемому в проекты коду (к коммитам) приписку о соавторстве Copilot, если при написании этого кода использовался ИИ, даже когда он просто завершал строки. Быстро выяснилось, что соответствующая приписка стала появляться и в других случаях — не просто когда Microsoft Copilot фактически не участвовал в сессиях, но и тогда, когда чат с ИИ был вообще отключён. Пользователи среды программирования (IDE) начали выражать недовольство, что Microsoft активировала эту приписку по умолчанию. Доходило до того, что даже после её удаления версия отправленного в проект кода все равно сопровождалась данной припиской.

Одобривший соответствующий запрос на слияние рецензент VS Code Дмитрий Васюра (Dmitriy Vasyura) принёс сообществу разработчиков извинения за то, что не посоветовался с ним по поводу инициативы. Он признал, что в адекватной реализации должно учитываться, когда функции ИИ отключены, и некорректных приписок при подаче кода возникать не должно. В исправленной версии VS Code 1.119 от 3 мая пользователям редактора снова даётся выбор.

Примечательно, что аналогичные приписки в настройках своих приложений добавляют и другие разработчики систем ИИ. Пользователи Anthropic Claude Code нередко интересуются, как её отключить; в случае с OpenAI Codex это делается редактированием файла конфигурации. В ряде проектов с открытым исходным кодом запросы на слияние должны сопровождаться пометкой об использовании ИИ, если такое было — это касается, например, код Linux. А проект Zig вообще не допускает применения ИИ при написании кода. Остаются открытыми и вопросы об авторских правах: можно ли признать их в программных продуктах, созданных с участием ИИ? И если можно, то в какой мере должен использоваться ИИ при разработке проекта? Единого мнения по данным вопросам в отрасли пока не выработали.

Теги: microsoft, copilot, visual studio, ии
