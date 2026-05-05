Из WhatsApp исчезнут аватары для метавселенной

Когда Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) и команда Meta✴ верили в технологии виртуальной реальности (метавселенной), соответствующие функции появлялись в приложениях компании. Теперь наблюдается обратный процесс, который затронул и мессенджер WhatsApp.

Из профилей WhatsApp начнут пропадать аватары — трёхмерные персонажи, созданные на основе внешности пользователей; на начальном этапе исчезнет возможность редактировать эти модели. Соответствующее предупреждение появилось в профиле пользователя WhatsApp, обратил внимание ресурс WABetaInfo, а в перспективе аватары вообще пропадут из приложения.

Цифровые версии пользователей WhatsApp появились в конце 2022 года, и уведомление в мессенджере указывает, что эта функция более не является приоритетной. Пока в профиле WhatsApp в качестве основной отображается фотография пользователя, и если тот создал аватар, то можно открыть и его. Аватары появились, когда Meta✴ планировала сформировать экосистему виртуальной реальности и стремилась добиться единообразия во всех приложениях.

Вместе с аватарами из пользовательских коллекций исчезнут и созданные на основе аватаров стикеры — конкретные сроки, когда это случится, не указываются, но многие пользователи уже увидели соответствующее предупреждение в приложении. Создавать аватары, редактировать их или отправлять их другим больше не получится. Прочих функций профиля WhatsApp нововведения не затронут.