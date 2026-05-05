Флагманский внедорожник Xiaomi показался на дорожных испытаниях

Молодой по мировым меркам автопроизводитель в лице китайской компании Xiaomi старается расширить ассортимент предлагаемых моделей, поскольку пока он ограничен несколькими модификациями седана SU7 и кроссовера YU7. Между тем, в Китае сейчас в моде полноразмерные трёхрядные внедорожники, и перспективная модель Kunlun недавно снова попала в объективы камер случайных очевидцев.

Источник изображений: Yiche

Машина проходит дорожные испытания, что вполне закономерно для новинки, готовящейся к анонсу во второй половине текущего года. Судить об изысках дизайна покрытая камуфляжной плёнкой предсерийная версия внедорожника не позволяет, но в этом классе все последние новинки китайского рынка неизбежно стремятся к форме параллелепипеда из соображений наиболее полезного использования внутреннего объёма. Интегрированный в переднюю кромку крыши лидар не особо бросается в глаза, но позволяет убедиться, что Kunlun получит все современные системы активной помощи водителю. Ранее такая модель фигурировала в новостях под обозначением YU9, но оно не является официальным.

На фото сзади можно отчётливо разглядеть каплеобразные безрамочные боковые зеркала, которые могут диссонировать с брутальными очертаниями кузова, но обеспечат приемлемую аэродинамику. По имеющимся данным, гибридная версия машины получит довольно ёмкую тяговую батарею на 70 кВт‧ч, которая позволит этому гиганту чисто на электротяге проезжать до 400–500 км. Увеличение ёмкости батареи повлекло бы не только рост массы автомобиля, но и заметное удорожание, поэтому такую компоновку сейчас используют почти все трёхрядные внедорожники, предлагаемые на китайском рынке: ДВС под капотом предусмотрен, но он не имеет механической связи с колёсами и используется только для подзарядки тяговой батареи и питания тяговых электродвигателей. Скорее всего, длина Kunlun превысит 5 метров, а в салоне смогут размещаться от шести до семи человек. Дебют новинки пока намечен на второе полугодие.

Теги: xiaomi, электромобиль, внедорожник
