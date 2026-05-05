Сегодня 05 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопител... Adata выпустила память с «бесконечным зе...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Adata выпустила память с «бесконечным зеркалом» — XPG Novakey RGB DDR5 объёмом до 32 Гбайт и скоростью до 6400 МТ/с

Игровой бренд XPG компании Adata представил серию модулей оперативной памяти Novakey RGB DDR5. В неё вошли комплекты ОЗУ общим объёмом до 32 Гбайт, работающие со скоростью до 6400 МТ/с. Ключевой особенностью новинок является дизайн радиатора с эффектом «бесконечного зеркала».

Гид по выбору OLED-монитора в 2026 году: эволюция в деталях

Гид по выбору OLED-монитора в 2026 году: эволюция в деталях
Обзор Samsung Galaxy Z TriFold: тройной складной смартфон по цене квартиры в Воркуте

Обзор Samsung Galaxy Z TriFold: тройной складной смартфон по цене квартиры в Воркуте
Обзор ноутбука HONOR MagicBook X16 2026: как раньше, только лучше

Обзор ноутбука HONOR MagicBook X16 2026: как раньше, только лучше
Компьютер месяца, спецвыпуск: эпоха отката, или Как дефицит чипов памяти влияет на выбор железа для игрового ПК

Компьютер месяца, спецвыпуск: эпоха отката, или Как дефицит чипов памяти влияет на выбор железа для игрового ПК
Больше кадров — больше лага: тестирование латентности с генерацией кадров DLSS и FSR

Больше кадров — больше лага: тестирование латентности с генерацией кадров DLSS и FSR
От Ryzen 7 1800X до Ryzen 7 9850X3D: девять лет эволюции AMD в одном тесте

От Ryzen 7 1800X до Ryzen 7 9850X3D: девять лет эволюции AMD в одном тесте
Обзор Apple MacBook Neo: удивительно хороший ноутбук с процессором от iPhone

Обзор Apple MacBook Neo: удивительно хороший ноутбук с процессором от iPhone
Компьютер месяца — май 2026 года

Компьютер месяца — май 2026 года
Ryzen и 16 Гбайт DDR5: как сэкономить на памяти так, чтобы не лишиться 15 % производительности

Ryzen и 16 Гбайт DDR5: как сэкономить на памяти так, чтобы не лишиться 15 % производительности
Можно ли экономить на DDR5 для Ryzen? Сравниваем дешёвую память с дорогой

Можно ли экономить на DDR5 для Ryzen? Сравниваем дешёвую память с дорогой
Обзор Ryzen 7 9850X3D: три процента за двадцать баксов

Обзор Ryzen 7 9850X3D: три процента за двадцать баксов
Выбираем лучший игровой ноутбук до 100 000 рублей: сравнительное тестирование 7 интересных моделей

Выбираем лучший игровой ноутбук до 100 000 рублей: сравнительное тестирование 7 интересных моделей
Источник изображений: Adata

Источник изображений: Adata

Модули ОЗУ Novakey RGB DDR5 выделяются дизайном. Планки оснащены радиаторами с зеркальными поверхностями, которые благодаря подсветке ARGB создают эффект «бесконечного зеркала». Производитель утверждает, что первым на рынке применил подобный дизайн. В пресс-релизе также отмечается, что радиаторы модулей ОЗУ XPG Novakey RGB DDR5 на 50 % состоят из переработанного алюминия, а доля переработанного пластика в них составляет 85 %.

Память XPG Novakey RGB DDR5 будет предлагаться как в виде отдельных модулей ёмкостью 16 и 32 Гбайт, так и в виде двухканальных комплектов общей ёмкости 16 и 32 Гбайт. Для новинок производитель заявляет низкие задержки CL30 и поддержку профилей разгона Intel XMP 3.0 и AMD EXPO.

Стоимость представленных модулей ОЗУ компания не сообщила, но новинки уже должны были поступить в продажу.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Материнские платы Gigabyte тоже получили поддержку «половинчатой» памяти HUDIMM
DDR4 подешевела на спотовом рынке, но покупают её всё равно неохотно
Можно ли экономить на DDR5 для Ryzen? Сравниваем дешёвую память с дорогой
Samsung, SK hynix и Micron начали разрабатывать DDR6 — первые модули ожидаются в продаже в 2028–2029 годах
Samsung загружена заказами на выпуск 4-нм чипов до конца следующего года
Nvidia начала сворачивать поставки платформ для разработчиков Jetson с памятью LPDDR4 из-за её дефицита
Теги: adata, xpg, модуль памяти, оперативная память, ddr5, озу
adata, xpg, модуль памяти, оперативная память, ddr5, озу
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Вместо «Роскосмоса» южнокорейский спутник дистанционного зондирования Земли запустила SpaceX
Маск потребовал от президента OpenAI вернуть $29 млрд — суд вскрыл старый дневник
За пылью Млечного Пути скрывался гигант: астрономы пересчитали сверхскопление Вела — оно мощнее Великого аттрактора
Oracle уволила 30 000 сотрудников ради ИИ и ЦОД, а уволенные объединились для борьбы за компенсации
iPhone 17 стал самым продаваемым смартфоном в мире в первом квартале — на втором и третьем месте «айфоны» подороже
Microsoft, xAI и Google согласились отдавать ИИ-модели властям США на проверку безопасности 28 мин.
Google повысила вознаграждение за обнаружение эксплойтов в Android до $1,5 млн 30 мин.
Google внедрит «аналог блокчейна» для проверки подлинности приложений и модулей Android 37 мин.
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 7 млн, а Google — на 15,2 млн рублей 45 мин.
«Это не распознавание лиц»: в Facebook и Instagram встроили ИИ, который выявляет детей по росту и строению скелета 48 мин.
Из WhatsApp исчезнут аватары для метавселенной 2 ч.
Эксперты «Инфосистемы Джет» представили концепцию построения ИТ-инфраструктуры в условиях постоянных сбоев и изменений 3 ч.
Раскрыты самые успешные игровые компании по итогам 2025 года — российский рынок восстанавливается после краха 4 ч.
Нет худа без добра: Capcom нашла позитив в негативе фанатов Resident Evil Requiem вокруг DLSS 5 4 ч.
ИИ-помощник Copilot начал присваивать себе заслуги программистов, но Microsoft уже всё починила 5 ч.
По бумагам всё чисто: Малайзия стремительно становится хабом ИИ ЦОД, благодаря доступности чипов NVIDIA и лояльности к клиентам из Китая 22 мин.
Adata выпустила память с «бесконечным зеркалом» — XPG Novakey RGB DDR5 объёмом до 32 Гбайт и скоростью до 6400 МТ/с 31 мин.
Анонсирован смартфон Honor Play 80 Plus с батареей на 7500 мА·ч и Snapdragon 4 Gen 4 по цене от $249 39 мин.
Be quiet! выпустила кулеры Dark Rock 6 и Dark Rock Pro 6 весом больше килограмма для процессоров с TDP до 300 Вт 41 мин.
Флагманский внедорожник Xiaomi показался на дорожных испытаниях 45 мин.
Google может столкнуться с забастовками ИИ-разработчиков из-за контрактов с военными 46 мин.
РТК-ЦОД инвестировал в развитие инфраструктуры дата-центров более 38 млрд рублей 2 ч.
«Тёмная, горячая, безжизненная скала»: телескоп «Джеймс Уэбб» впервые изучил поверхность экзопланеты за пределами Солнечной системы 2 ч.
Panthalassa разработала морские ИИ-платформы, работающие от энергии волн 3 ч.
OCP продвигает переход ЦОД на DC-питание для повышения плотности и энергоэффективности вычислений 3 ч.