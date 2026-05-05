Игровой бренд XPG компании Adata представил серию модулей оперативной памяти Novakey RGB DDR5. В неё вошли комплекты ОЗУ общим объёмом до 32 Гбайт, работающие со скоростью до 6400 МТ/с. Ключевой особенностью новинок является дизайн радиатора с эффектом «бесконечного зеркала».

Модули ОЗУ Novakey RGB DDR5 выделяются дизайном. Планки оснащены радиаторами с зеркальными поверхностями, которые благодаря подсветке ARGB создают эффект «бесконечного зеркала». Производитель утверждает, что первым на рынке применил подобный дизайн. В пресс-релизе также отмечается, что радиаторы модулей ОЗУ XPG Novakey RGB DDR5 на 50 % состоят из переработанного алюминия, а доля переработанного пластика в них составляет 85 %.

Память XPG Novakey RGB DDR5 будет предлагаться как в виде отдельных модулей ёмкостью 16 и 32 Гбайт, так и в виде двухканальных комплектов общей ёмкости 16 и 32 Гбайт. Для новинок производитель заявляет низкие задержки CL30 и поддержку профилей разгона Intel XMP 3.0 и AMD EXPO.

Стоимость представленных модулей ОЗУ компания не сообщила, но новинки уже должны были поступить в продажу.