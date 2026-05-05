Anthropic представила ИИ-агентов для решения финансовых задач и работы с отчётностью

Anthropic представила десять новых ИИ-агентов, которые, по её словам, могут составлять презентации для встреч с клиентами, анализировать финансовую отчётность и передавать дела на проверку соответствия нормативным требованиям. Новые инструменты предназначены для специалистов в банковской сфере, страховании, управлении активами и финансовых технологиях.

О растущем влиянии компании за пределами Кремниевой долины говорит выступление генерального директора Anthropic Дарио Амодеи (Dario Amodei) на сегодняшнем мероприятии в Нью-Йорке перед ведущими представителями банковской индустрии. Ранее компания стала лидером на прибыльном рынке инструментов программирования на основе ИИ, которые упрощают процесс разработки ПО.

Всё чаще Anthropic конкурирует с OpenAI, стремясь доказать, что её технология способна решать широкий спектр важных задач и в других отраслях, включая финансы. Обе компании стараются всеми силами увеличить выручку в преддверии ожидаемого первичного публичного размещения акций.

«Финансы — отличная модель для всей остальной работы с интеллектуальным капиталом, — считает руководитель отдела продуктов Anthropic в сфере финансовых услуг Николас Лин (Nicholas Lin). — Мы видим, что финансы отстают от программирования всего на несколько месяцев, и это приводит к значительному ускорению развития».

Сейчас у компании более 300 000 корпоративных клиентов, которые используют её технологии для автоматизации части своей работы. В феврале Anthropic представила плагины для своего программного обеспечения Claude, разработанные специально для финансового анализа, исследования акций, прямых инвестиций и управления активами. В том же месяце компания также представила новую модель, которая, по её словам, лучше подходит для финансовых исследований.

Anthropic укрепляет свои связи в финансовой индустрии благодаря новому совместному предприятию с Blackstone, Hellman & Friedman и Goldman Sachs Group. Это предприятие будет работать над внедрением программного обеспечения Anthropic в большее количество компаний. Сообщается, что OpenAI также планирует создание подобного партнёрства.

Anthropic также сообщила о повышении качества работы своей модели Claude в сторонних программных продуктах, таких как Excel, PowerPoint и Outlook, и интеграции данных от партнёров из финансовой отрасли, таких как Dun & Bradstreet и Moody’s Corp. Компания планирует новый раунд финансирования, который может повысить биржевую оценку компании до более чем $900 млрд, что сделает её самым дорогим стартапом в мире в области искусственного интеллекта.

Остаётся надеяться, что финансовые ИИ-агенты Anthropic не встанут на сомнительный путь Лисы Алисы и Кота Базилио.