Сегодня 05 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Anthropic представила ИИ-агентов для реш...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Anthropic представила ИИ-агентов для решения финансовых задач и работы с отчётностью

Anthropic представила десять новых ИИ-агентов, которые, по её словам, могут составлять презентации для встреч с клиентами, анализировать финансовую отчётность и передавать дела на проверку соответствия нормативным требованиям. Новые инструменты предназначены для специалистов в банковской сфере, страховании, управлении активами и финансовых технологиях.

Компьютер месяца, спецвыпуск: эпоха отката, или Как дефицит чипов памяти влияет на выбор железа для игрового ПК

Компьютер месяца, спецвыпуск: эпоха отката, или Как дефицит чипов памяти влияет на выбор железа для игрового ПК
Компьютер месяца — май 2026 года

Компьютер месяца — май 2026 года
Обзор Apple MacBook Neo: удивительно хороший ноутбук с процессором от iPhone

Обзор Apple MacBook Neo: удивительно хороший ноутбук с процессором от iPhone
Гид по выбору OLED-монитора в 2026 году: эволюция в деталях

Гид по выбору OLED-монитора в 2026 году: эволюция в деталях
Обзор ноутбука HONOR MagicBook X16 2026: как раньше, только лучше

Обзор ноутбука HONOR MagicBook X16 2026: как раньше, только лучше
Обзор Ryzen 7 9850X3D: три процента за двадцать баксов

Обзор Ryzen 7 9850X3D: три процента за двадцать баксов
Больше кадров — больше лага: тестирование латентности с генерацией кадров DLSS и FSR

Больше кадров — больше лага: тестирование латентности с генерацией кадров DLSS и FSR
Обзор Samsung Galaxy Z TriFold: тройной складной смартфон по цене квартиры в Воркуте

Обзор Samsung Galaxy Z TriFold: тройной складной смартфон по цене квартиры в Воркуте
Ryzen и 16 Гбайт DDR5: как сэкономить на памяти так, чтобы не лишиться 15 % производительности

Ryzen и 16 Гбайт DDR5: как сэкономить на памяти так, чтобы не лишиться 15 % производительности
От Ryzen 7 1800X до Ryzen 7 9850X3D: девять лет эволюции AMD в одном тесте

От Ryzen 7 1800X до Ryzen 7 9850X3D: девять лет эволюции AMD в одном тесте
Можно ли экономить на DDR5 для Ryzen? Сравниваем дешёвую память с дорогой

Можно ли экономить на DDR5 для Ryzen? Сравниваем дешёвую память с дорогой
Выбираем лучший игровой ноутбук до 100 000 рублей: сравнительное тестирование 7 интересных моделей

Выбираем лучший игровой ноутбук до 100 000 рублей: сравнительное тестирование 7 интересных моделей
Источник изображения: «Беларусьфильм»

Источник изображения: «Беларусьфильм»

О растущем влиянии компании за пределами Кремниевой долины говорит выступление генерального директора Anthropic Дарио Амодеи (Dario Amodei) на сегодняшнем мероприятии в Нью-Йорке перед ведущими представителями банковской индустрии. Ранее компания стала лидером на прибыльном рынке инструментов программирования на основе ИИ, которые упрощают процесс разработки ПО.

Всё чаще Anthropic конкурирует с OpenAI, стремясь доказать, что её технология способна решать широкий спектр важных задач и в других отраслях, включая финансы. Обе компании стараются всеми силами увеличить выручку в преддверии ожидаемого первичного публичного размещения акций.

«Финансы — отличная модель для всей остальной работы с интеллектуальным капиталом, — считает руководитель отдела продуктов Anthropic в сфере финансовых услуг Николас Лин (Nicholas Lin). — Мы видим, что финансы отстают от программирования всего на несколько месяцев, и это приводит к значительному ускорению развития».

Сейчас у компании более 300 000 корпоративных клиентов, которые используют её технологии для автоматизации части своей работы. В феврале Anthropic представила плагины для своего программного обеспечения Claude, разработанные специально для финансового анализа, исследования акций, прямых инвестиций и управления активами. В том же месяце компания также представила новую модель, которая, по её словам, лучше подходит для финансовых исследований.

Anthropic укрепляет свои связи в финансовой индустрии благодаря новому совместному предприятию с Blackstone, Hellman & Friedman и Goldman Sachs Group. Это предприятие будет работать над внедрением программного обеспечения Anthropic в большее количество компаний. Сообщается, что OpenAI также планирует создание подобного партнёрства.

Anthropic также сообщила о повышении качества работы своей модели Claude в сторонних программных продуктах, таких как Excel, PowerPoint и Outlook, и интеграции данных от партнёров из финансовой отрасли, таких как Dun & Bradstreet и Moody’s Corp. Компания планирует новый раунд финансирования, который может повысить биржевую оценку компании до более чем $900 млрд, что сделает её самым дорогим стартапом в мире в области искусственного интеллекта.

Остаётся надеяться, что финансовые ИИ-агенты Anthropic не встанут на сомнительный путь Лисы Алисы и Кота Базилио.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
ИИ-бот Claude удалось «разговорить» до вредоносного кода и рецептов взрывчатки — хотя напрямую о них даже не спрашивали
Это другое: Пентагон не перестал считать Anthropic неблагонадёжной — но не отказался от передовой ИИ-модели Mythos
Anthropic начала бета-тестирование Claude Security — сервиса на Opus 4.7 для поиска уязвимостей в коде
Microsoft, xAI и Google согласились отдавать ИИ-модели властям США на проверку безопасности
«Это не распознавание лиц»: в Facebook✴ и Instagram✴ встроили ИИ, который выявляет детей по росту и строению скелета
ИИ-помощник Copilot начал присваивать себе заслуги программистов, но Microsoft уже всё починила
Теги: anthropic, ии-агент, финансы
anthropic, ии-агент, финансы
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
За пылью Млечного Пути скрывался гигант: астрономы пересчитали сверхскопление Вела — оно мощнее Великого аттрактора
Вместо «Роскосмоса» южнокорейский спутник дистанционного зондирования Земли запустила SpaceX
Oracle уволила 30 000 сотрудников ради ИИ и ЦОД, а уволенные объединились для борьбы за компенсации
Маск потребовал от президента OpenAI вернуть $29 млрд — суд вскрыл старый дневник
«Поставщики с высоким риском»: Еврокомиссия порекомендовала странам ЕС убрать оборудование Huawei и ZTE из сетей
Прочувствуй Kingdom Come: Deliverance 2 по-новому: Warhorse выпустила духи с запахом Индржиха 3 мин.
Anthropic представила ИИ-агентов для решения финансовых задач и работы с отчётностью 2 ч.
Классическую Diablo едва не загубила налоговая — как Blizzard спасла легендарную экшен-RPG 2 ч.
Bank of America призвал взвалить спасение игровой индустрии на потребителя — GTA VI должна стоить $80 3 ч.
«Яндекс» потратит до 50 млрд рублей на выкуп акций — ради мотивации сотрудников 3 ч.
ИИ-бот Claude удалось «разговорить» до вредоносного кода и рецептов взрывчатки — хотя напрямую о них даже не спрашивали 4 ч.
«Оглушительный успех»: менее чем за неделю в раннем доступе продажи Heroes of Might & Magic: Olden Era достигли 650 тысяч копий 4 ч.
Microsoft, xAI и Google согласились отдавать ИИ-модели властям США на проверку безопасности 5 ч.
Google повысила вознаграждение за обнаружение эксплойтов в Android до $1,5 млн 5 ч.
Google внедрит «аналог блокчейна» для проверки подлинности приложений и модулей Android 5 ч.
Актёр засветил грядущие наушники Sony WH-1000XX — премиальная модель обойдётся в $649 39 мин.
PlayStation 5 с Linux показала почти нативную производительность в играх из Steam 2 ч.
Bose представила линейку домашней акустики Lifestyle Ultra Collection — от $299 за колонку до $1099 за саундбар 3 ч.
Глава Nvidia: Китай не должен получать передовые ИИ-чипы Blackwell и Rubin — всё лучшее должно быть у США 4 ч.
По бумагам всё чисто: Малайзия стремительно становится хабом ИИ ЦОД, благодаря доступности чипов NVIDIA и лояльности к клиентам из Китая 4 ч.
Adata выпустила память с «бесконечным зеркалом» — XPG Novakey RGB DDR5 объёмом до 32 Гбайт и скоростью до 6400 МТ/с 5 ч.
Анонсирован смартфон Honor Play 80 Plus с батареей на 7500 мА·ч и Snapdragon 4 Gen 4 по цене от $249 5 ч.
Be quiet! выпустила кулеры Dark Rock 6 и Dark Rock Pro 6 весом больше килограмма для процессоров с TDP до 300 Вт 5 ч.
Флагманский внедорожник Xiaomi показался на дорожных испытаниях 5 ч.
Google может столкнуться с забастовками ИИ-разработчиков из-за контрактов с военными 5 ч.