В новых версиях macOS и iOS появится выбор сторонних ИИ-моделей

Apple планирует разрешить пользователям выбирать предпочтительную модель искусственного интеллекта для работы функций Apple Intelligence в будущих обновлениях операционных систем. По сообщению The Verge со ссылкой на информацию Марка Гурмана (Mark Gurman) из Bloomberg, эта возможность появится в iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27.

Помимо стандартного ассистента Siri, пользователи смогут задействовать сторонние чат-боты, для выполнения задач внутри инструментов Apple. Эти модели смогут брать на себя такие функции, как работу с текстом через Writing Tools и генерацию изображений в Image Playground, обеспечивая более гибкое взаимодействие с устройством. Гурман отмечает, что компания уже проводит внутреннее тестирование интеграции с моделями Google и Anthropic, хотя ранее единственным партнёром оставался ChatGPT (OpenAI).

Выбор альтернативного ИИ-провайдера будет осуществляться через настройки устройства после установки соответствующего приложения из App Store. Разработчики должны будут самостоятельно добавить поддержку необходимых интерфейсов в свои приложения, чтобы они стали доступны для системной интеграции. Такой подход позволит владельцам гаджетов персонализировать работу ИИ под свои конкретные нужды и предпочтения.

Интересной деталью стала возможность назначения голосовых профилей Siri для подключенных моделей. Например, ответы непосредственно от модели Apple могут быть озвучены одним тембром, а взаимодействие с сервисом на базе ChatGPT — совершенно другим.

Теги: apple intelligence, ии-модель, siri, ios, macos
