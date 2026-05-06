Microsoft свернёт разработку ИИ-ассистента Copilot для консолей Xbox

Новый руководитель направления Xbox Аша Шарма (Asha Sharma) объявила о сворачивании работы над мобильной версией помощника Copilot и полной остановке его разработки для игровых консолей. Об этом сообщило издание The Verge.

Источник изображения: Microsoft

Шарма, занявшая пост после Фила Спенсера (Phil Spencer) в феврале, подчеркнула на необходимость «более быстрого реагирования на запросы рынка и устранения различных препятствий как для геймеров, так и для разработчиков». В структуру Xbox будут включены руководители из подразделения CoreAI, где ранее работала сама Шарма. По её словам, баланс между опытными и новыми сотрудниками компании призван «стабилизировать бизнес и вернуть бизнес в прежнее русло».

В рамках нового курса компания начала отказываться от функций, которые не соответствуют стратегическим целям платформы. В частности, было принято решение поэтапно вывести из эксплуатации мобильное приложение Copilot и заморозить создание его консольной версии. Как пишет The Verge, этот шаг означает, что обещанный ранее в этом году выход игрового ИИ-помощника на консоли текущего поколения не состоится.

Однако решение контрастирует с предыдущими заявлениями Microsoft, которая активно продвигала концепцию ИИ-помощника (Gaming Copilot) ещё в прошлом году. Помимо отказа от ИИ, новая администрация уже успела упразднить бренд Microsoft Gaming и снизить стоимость подписки Xbox Game Pass.

Теги: microsoft, xbox, copilot, ии-помощник, игровые консоли
