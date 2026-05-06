Meta✴ снова навязала пользователям алгоритмы: ирландский регулятор открыл два расследования по жалобам на манипулятивный дизайн

Ирландский медиарегулятор Coimisiún na Meán открыл сразу два расследования в отношении Meta✴. Компанию подозревают в применении «тёмных паттернов» — манипулятивных приёмов в интерфейсе приложений, мешающих пользователям Facebook✴ и Instagram✴ отказаться от алгоритмической ленты в пользу хронологической. Регулятор проверит, соблюдает ли Meta✴ европейский Закон о цифровых услугах (DSA).

Закон вступил в силу в Европейском союзе (ЕС) в 2023 году. Он обязывает крупные платформы, в том числе Meta✴, давать пользователям альтернативу таргетированным лентам, в основе которых лежит профилирование. Meta✴ в ответ добавила хронологические варианты ленты для Stories и Reels в ЕС. Однако в Coimisiún na Meán подозревают, что компания не обеспечивает «лёгкий доступ» к этим вариантам ленты и намеренно уводит пользователей от такого выбора, — это и есть классический «тёмный паттерн».

Регулятор признал обоснованной обеспокоенность многих пользователей по поводу рекомендательных систем: их алгоритмы способны раз за разом подсовывать вредный контент в ленту пользователя, прежде всего детям и молодёжи. «Наша позиция ясна: недопустимо, чтобы платформы мешали людям пользоваться законными правами или пытались манипуляциями увести их от самостоятельного осознанного выбора — позволять ли рекомендательным лентам определять, что они видят в сети», — говорится в заявлении регулятора.

Если нарушение DSA будет подтверждено, Meta✴ грозит крупный штраф: закон допускает санкции в размере до 6 % годового оборота компании на мировом рынке. В Meta✴ с обвинениями не согласились. «Мы отвергаем любые предположения о том, что мы нарушили DSA», — заявил представитель компании. По его словам, Meta✴ уже внесла существенные изменения в процессы и системы для выполнения регуляторных требований и намерена представить Coimisiún na Meán подробности этой работы.