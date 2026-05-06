Бум ИИ ударит по ПК-бизнесу AMD во втором полугодии — игровая выручка рухнет более чем на 20 %

Выступление руководства AMD на квартальном отчёте сопровождалось не только улучшением прогнозов, но и констатацией неизбежности влияния бума ИИ и дефицита памяти на классическую часть бизнеса компании, которая связана с поставками компонентов для ПК и игровых решений. Второе полугодие в этом смысле на этих направлениях продемонстрирует снижение выручки.

Как отмечает Seeking Alpha, соответствующие заявления из уст генерального директора AMD Лизы Су (Lisa Su) прозвучали в следующей формулировке: «Во втором полугодии поставки ПК сократятся». Финансовый директор и исполнительный вице-президент компании Джин Ху (Jean Hu) добавила: «Во втором полугодии игровая выручка сократится более чем на 20 % по сравнению с первым». Глава AMD пояснила, что спрос на ПК и игровые решения компании во втором полугодии сократится именно из-за роста цен на память и другие компоненты. При этом в целом руководство компании удовлетворительно оценивает свою работу по обеспечению AMD микросхемами памяти: «Мы обеспечили себя достаточными поставками, чтобы не только достичь целевых показателей, но даже перевыполнить их».

В соседстве подобных заявлений нет особого противоречия, ведь в последнем случае глава AMD наверняка указывала инвесторам на способность компании обеспечить необходимый рост поставок на серверном направлении. Только во втором квартале выручка от реализации серверных центральных процессоров должна увеличиться на 70 % в годовом сравнении. Ёмкость профильного рынка до конца десятилетия, по мнению Лизы Су, будет ежегодно увеличиваться в среднем на 35 %, а ведь ещё в ноябре прошлого года она в данном контексте упоминала только прирост на 18 % в год. Хотя Лиза Су и не любит делать такие прогнозы, она сегодня заявила, что AMD рассчитывает занять более 50 % рынка серверных процессоров.