Сегодня 06 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Бум ИИ ударит по ПК-бизнесу AMD во второ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Бум ИИ ударит по ПК-бизнесу AMD во втором полугодии — игровая выручка рухнет более чем на 20 %

Выступление руководства AMD на квартальном отчёте сопровождалось не только улучшением прогнозов, но и констатацией неизбежности влияния бума ИИ и дефицита памяти на классическую часть бизнеса компании, которая связана с поставками компонентов для ПК и игровых решений. Второе полугодие в этом смысле на этих направлениях продемонстрирует снижение выручки.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

Как отмечает Seeking Alpha, соответствующие заявления из уст генерального директора AMD Лизы Су (Lisa Su) прозвучали в следующей формулировке: «Во втором полугодии поставки ПК сократятся». Финансовый директор и исполнительный вице-президент компании Джин Ху (Jean Hu) добавила: «Во втором полугодии игровая выручка сократится более чем на 20 % по сравнению с первым». Глава AMD пояснила, что спрос на ПК и игровые решения компании во втором полугодии сократится именно из-за роста цен на память и другие компоненты. При этом в целом руководство компании удовлетворительно оценивает свою работу по обеспечению AMD микросхемами памяти: «Мы обеспечили себя достаточными поставками, чтобы не только достичь целевых показателей, но даже перевыполнить их».

В соседстве подобных заявлений нет особого противоречия, ведь в последнем случае глава AMD наверняка указывала инвесторам на способность компании обеспечить необходимый рост поставок на серверном направлении. Только во втором квартале выручка от реализации серверных центральных процессоров должна увеличиться на 70 % в годовом сравнении. Ёмкость профильного рынка до конца десятилетия, по мнению Лизы Су, будет ежегодно увеличиваться в среднем на 35 %, а ведь ещё в ноябре прошлого года она в данном контексте упоминала только прирост на 18 % в год. Хотя Лиза Су и не любит делать такие прогнозы, она сегодня заявила, что AMD рассчитывает занять более 50 % рынка серверных процессоров.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
ИИ разгоняет AMD: серверный бизнес взлетел на 57 %, акции — на 17 %
ИИ внезапно разогнал спрос на центральные процессоры — AMD и Intel не ожидали такого роста заказов
Meta✴ купит у AMD чипов на $100 млрд для ИИ-систем на 6 ГВт — и получит «в подарок» кусочек самой AMD
Samsung подорожала до $1 триллиона на новостях о выпуске процессоров для iPhone и Mac
OpenAI вложит $50 млрд в расширение мощностей в этом году — Брокман раскрыл планы в суде против Маска
Anthropic направит на закупку чипов Google около $200 млрд за пять лет
Теги: amd, лиза су, производство микросхем, аналитика, рынок пк
amd, лиза су, производство микросхем, аналитика, рынок пк
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Тёмная, горячая, безжизненная скала»: телескоп «Джеймс Уэбб» впервые изучил поверхность экзопланеты за пределами Солнечной системы
Спустя три года поисков игроки наконец нашли секретный коровий уровень в Diablo IV, но оказались разочарованы
«Оглушительный успех»: менее чем за неделю в раннем доступе продажи Heroes of Might & Magic: Olden Era достигли 650 тысяч копий
Прочувствуй Kingdom Come: Deliverance 2 по-новому: Warhorse выпустила духи с запахом Индржиха
PlayStation 5 с Linux показала почти нативную производительность в играх из Steam
Спустя 10 лет в Steam вернулась амбициозная военная стратегия R.U.S.E. — с поддержкой Steam Deck и всеми DLC в комплекте 54 мин.
4 или 32 Гбайт: Microsoft запуталась в собственных рекомендациях по оперативной памяти для Windows 11 2 ч.
Gartner: пользователям VMware дешевле перейти на мейнфреймы IBM, чем приобрести новые лицензии у Broadcom 2 ч.
Инсайдер показал первый скриншот загадочной Assassinʼs Creed Invictus — Ubisoft отреагировала 3 ч.
Официальный сайт Daemon Tools уже месяц распространяет заражённый установщик с трояном 6 ч.
Meta снова навязала пользователям алгоритмы: ирландский регулятор открыл два расследования по жалобам на манипулятивный дизайн 6 ч.
Lattice Semiconductor купила AMI, легендарного разработчика BIOS, за $1,65 млрд 11 ч.
Сумбурный платформер Dark Scrolls от создателей Gato Roboto и Gunbrella не заставит себя долго ждать — дата выхода и новый геймплей 13 ч.
Anthropic представила ИИ-агентов для решения финансовых задач и работы с отчётностью 16 ч.
Классическую Diablo едва не загубила налоговая — как Blizzard спасла легендарную экшен-RPG 16 ч.
Владелец Google вот-вот может лишить Nvidia статуса самой дорогой компании в мире 59 мин.
Бум ИИ ударит по ПК-бизнесу AMD во втором полугодии — игровая выручка рухнет более чем на 20 % 2 ч.
Samsung подорожала до $1 триллиона на новостях о выпуске процессоров для iPhone и Mac 2 ч.
OpenAI вложит $50 млрд в расширение мощностей в этом году — Брокман раскрыл планы в суде против Маска 2 ч.
AMD представила адаптивную SoC Versal Prime VM2152 с поддержкой DDR5 и PCIe 5.0 3 ч.
Anthropic направит на закупку чипов Google около $200 млрд за пять лет 4 ч.
Японские астрономы обнаружили атмосферу у 500-километрового тела в поясе Койпера — её происхождение остаётся загадкой 4 ч.
ИИ разгоняет AMD: серверный бизнес взлетел на 57 %, акции — на 17 % 4 ч.
Глава Xbox провела масштабную кадровую перестановку в топ-менеджменте подразделения 6 ч.
Microsoft свернёт разработку ИИ-ассистента Copilot для консолей Xbox 7 ч.