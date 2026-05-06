Исключённые из параллельного импорта ноутбуки и накопители не исчезнут из продажи, но подорожают

С 27 мая в силу вступает приказ Минпромторга, запрещающий ввозить в Россию по механизмам параллельного импорта ноутбуки и другую технику под такими марками как Samsung, Asus, Acer, Hewlett-Packard, Intel, IBM, Toshiba. Последствия для потребителя будут минимальными: «параллельный» импорт превратится в «серый», а цены несколько вырастут, считают опрошенные Forbes эксперты.

Весной 2022 года правительство России утвердило механизм параллельного импорта — ввоза в страну техники без официального разрешения производителя или правообладателя; Минпромторг тогда уточнил перечень разрешённых товаров. В 2025 году продажи ноутбуков в России, по разным оценкам, сократились на величину от 15 % до 30 % — до 2,9 млн единиц на общую сумму от 169 млрд до 183 млрд руб. Минпромторг, по его заявлению, постоянно анализирует списки товаров, разрешённых для параллельного импорта, и по итогам анализа исключает из них бренды или целые категории товаров, благодаря чему рынок в стране не понесёт ущерба, уверены в ведомстве: «Аналогичные товарные позиции, исключаемые из перечня „параллельного импорта“, представлены российскими производителями в объёме, достаточном для замещения товаров из „недружественных стран“». Действия министерства не повлияют на ассортимент представленных на российском рынке продуктов, но помогут повысить спрос на отечественную продукцию, считают там.

В Wildberries полагают, что в новых условиях продажи ноутбуков на платформе не уменьшатся; в компании Inventive Retail Group (владеет магазинами Galaxystore) отметили, что инициатива Минпромторга затронула только серверную продукцию Samsung, хотя и ноутбуки корейского производителя занимают в розничной сети менее 3 % оборота, так что их исчезновение особого влияния не окажет. Не все из указанных брендов ушли из России, отметили опрошенные Forbes эксперты, — импортёры могут рассчитывать на авторизационные письма от них; но даже без этого небольшой приток продукции сохранится из стран ЕАЭС, хотя и при незначительном росте цен. Российские производители с 2023 года выступают за ограничение механизмов параллельного импорта, и решение Минпромторга будет способствовать росту спроса на их продукцию. С другой стороны, два года назад эта мера была бы актуальной, а сегодня, когда кредиты подорожали, она уже представляется несколько запоздалой.

Исчезновение позиций из списков параллельного импорта не означает, что эта продукция автоматически пропадёт с полок магазинов — разрешительные документы могут выдавать представительства брендов в соседних странах; продукция может ввозиться и под видом других товаров. Не исключены, впрочем, и конфликтные ситуации: правообладатель может потребовать, чтобы его продукцию запретили к продаже и даже изъяли из оборота и уничтожили без компенсации — соответствующие риски будут закладываться в цену для конечного потребителя. В целом новые условия означают смену механизмов параллельного импорта на схемы «серого» ввоза. «Для поставщиков это означает переход в зону повышенной неопределённости. С одной стороны, исчезает прямая легализация параллельного импорта, с другой — правоприменение будет зависеть от активности конкретного правообладателя», — предупреждают эксперты.