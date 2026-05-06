Китайский «Большой фонд» может возглавить финансирование DeepSeek при оценке $45 млрд

Государственный фонд Китая, созданный для поддержки полупроводниковой отрасли, обсуждает первую крупную инвестицию в один из ведущих отечественных ИИ-стартапов. Фонд может возглавить первый раунд финансирования DeepSeek и оценить компанию примерно в $45 млрд. Такая оценка поставила бы её в ряд самых дорогих ИИ-стартапов мира.

Источник изображения: deepseek.com

Формальное название инвестора — Национальный фонд инвестиций в индустрию интегральных схем (China Integrated Circuit Industry Investment Fund). В Китае его ещё называют «Большим фондом» (Big Fund). Это главный государственный инструмент для развития китайской полупроводниковой отрасли. Раньше «Большой фонд» направлял миллиарды на поддержку китайских производителей оборудования, прежде всего Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC). О переговорах c DeepSeek сообщили издания Financial Times и Reuters со ссылкой на четырёх собеседников, знакомых с ситуацией.

Если фонд действительно возглавит раунд финансирования, для Пекина это станет непривычным шагом. До сих пор «Большой фонд» работал в основном с производителями оборудования, а DeepSeek разрабатывает большие языковые модели (LLM), аналогичные моделям OpenAI. Иными словами, фонд впервые расширяет свои инвестиции с чипов на ИИ, который на этих чипах работает. Этим шагом Пекин, по сути, признаёт, что одних только производственных мощностей для самодостаточности в сфере ИИ уже недостаточно.

Этот разворот вписывается в более широкую национальную стратегию ускоренного развития «новых производительных сил», где ИИ обозначен как ключевой компонент. Поддерживая передовой ИИ-стартап, правительство не просто делает ставку на одну компанию, а целенаправленно растит национального чемпиона, способного конкурировать на мировой ИИ-арене. Однако DeepSeek — не единственный сильный игрок на китайском рынке ИИ. Среди его конкурентов — Zhipu AI, за которой стоят Alibaba и Tencent, и Moonshot AI, недавно привлёкшая более $1 млрд инвестиций. Жёсткая внутренняя конкуренция, подпитываемая теперь государственным капиталом, формирует динамичную среду для развития ИИ.

Условия инвестиционного раунда пока не согласованы. Если оценка в $45 млрд подтвердится, она станет показателем доверия инвесторов к технологиям DeepSeek и к её шансам захватить заметную долю рынка. Деньги нужны на главные расходы любой ИИ-компании: закупку мощных графических процессоров (GPU), на которых обучают LLM, и привлечение специалистов высокого уровня. Для рынка это сигнал: несмотря на общее замедление экономики, ведущие китайские ИИ-компании по-прежнему могут рассчитывать на высокие оценки государства, особенно если их деятельность совпадает с национальными стратегическими целями.

Теги: deepseek, ии, китай, инвестиции, финансирование
