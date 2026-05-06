Видео: серийная версия робота Atlas от Boston Dynamics выполнила «уголок в упоре»

Входящая в Hyundai компания Boston Dynamics опубликовала видео, на котором готовый к серийному производству робот Atlas показал сложный гимнастический трюк. Это первая подобная демонстрация вживую, которая может свидетельствовать, что скоро машина поступит в широкую продажу.

Источник изображения: youtube.com/@BostonDynamics

На опубликованном Boston Dynamics видео робот Atlas принимает положение «уголок в упоре», удерживая собственный вес на руках, и это более сложное упражнение, чем продемонстрированные ранее сальто и элементы паркура. Манёвр демонстрирует способность робота удерживать равновесие, контролировать нагрузку на суставы — и он явно превосходит возможности человека.

Atlas оснащается руками размером с человеческие, оснащёнными тактильными сенсорами и способными производить полный оборот суставами; робот поднимает до 50 кг и работает при температурах от -20 °C до +40 °C. Видео, по мнению экспертов, служит доказательством того, что Hyundai готовится к запуску массового производства человекоподобных роботов.

Массовое производство Atlas поможет компании стать поставщиком альтернативных решений и диверсифицировать деятельность на фоне потрясений мирового автопрома и жёсткой конкуренции со стороны китайских игроков. Hyundai планирует начать развёртывание Atlas на своих производственных площадках с 2028 года. Компания вложила в направление робототехники несколько миллиардов долларов, хотя и здесь сейчас доминируют китайцы. Ещё одним опасным конкурентом обещает стать Tesla с её роботом Optimus. «Совмещать коммерческие цели и исследования в области робототехники может быть непростой задачей, но с Atlas у нас получается», — сообщили в Boston Dynamics.

Теги: hyundai, boston dynamics, atlas, робот
