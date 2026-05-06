Apple урезает семейство Mac: мощные версии исчезают из-за нехватки памяти

Компания Apple убрала из своего онлайн-магазина ещё больше конфигураций настольных компьютеров Mac в связи с продолжающимся глобальным дефицитом памяти. Модели Mac mini с 32 и 64 Гбайт оперативной памяти больше недоступны для покупки, как и Mac Studio M3 Ultra с 256 Гбайт оперативной памяти.

Mac Studio M3 Ultra теперь доступен только в конфигурации с 96 Гбайт оперативной памяти, более дорогие варианты исчезли из ассортимента. Сроки доставки моделей Mac Studio M3 и Mac Studio M4 Max составляют от 9 до 10 недель.

Что касается Mac mini, то модель с процессором M4 Pro теперь имеет максимальный объём оперативной памяти 48 Гбайт. Покупатели больше не могут выбрать вариант с 64 Гбайт ОЗУ. Стандартный Mac mini M4 можно приобрести только с 16 или 24 Гбайт оперативной памяти, версия с 32 Гбайт памяти больше недоступна.

На прошлой неделе Apple сняла с производства Mac mini с SSD объёмом 256 Гбайт, оставив в качестве базового варианта модель с 512 Гбайт. Это фактически повысило цену Mac mini с $599 до $799. Apple также прекратила принимать заказы на некоторые модели Mac Studio и Mac mini с большим объёмом оперативной памяти в марте и апреле.

Генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) недавно заявил, что Mac mini и Mac Studio будет трудно достать в ближайшие месяцы. «Мы считаем, что в будущем Mac mini и Mac Studio могут потребоваться несколько месяцев, чтобы достичь баланса спроса и предложения», — сказал Кук.

По словам Кука, Apple недооценила спрос на Mac mini и Mac Studio со стороны клиентов, которым нужен ПК для локального запуска инструментов искусственного интеллекта и агентных систем. Он также отметил, что Apple ожидает значительного повышения стоимости памяти в ближайшие месяцы, поэтому, вероятно, компания экономит запасы, сокращая количество доступных вариантов конфигураций.