Dreame показала грядущий электрический фастбэк Nebula 01X, в том числе внутри

Компания Dreame, которая ранее представила электрический фастбэк Nebula 01X, теперь раскрыла детали интерьера машины. Электромобиль лишён центральных стоек, но предлагает безрамные двери и четырёхместную компоновку. В серийном варианте Dreame Nebula 01X будет выпускаться в варианте «чистого» электромобиля (BEV) и в гибридной версии (EREV).

Чтобы раскрыть интерьер Nebula 01X, компания Dreame привлекла популярного китайского блогера по имени Хань Лу (Han Lu), у которого более 9 млн подписчиков в соцсети Weibo. Пока машина представляет собой достаточно сырой прототип, которому предстоит множество доработок перед выходом в серийное производство. Примечательно, что Dreame Nebula 01X не имеет центральной стойки — это визуальное решение есть у минивэна Zeekr Mix, но там они скрытым образом интегрированы в двери, пороги и конструкцию крыши, обеспечивая прочность в 2000 МПа. В Nebula 01X такое решение не применяется.

Ещё одной отличительной особенностью машины являются задние двери с электроприводом и расположенными в порогах замками. Эти двери имеют безрамную конструкцию без резиновых уплотнителей — всё пространство закрывает голое стекло, что грозит слабой герметизацией с проникновением воды и ветра в салон. Сиденья Dreame Nebula 01X оснащены электроприводами; задняя пара является независимой, и она разделена центральной консолью с сенсорным экраном. В наличии трехспицевый руль и тонкая ЖК-панель приборов. Dreame переработала переднюю часть машины, придав решётке радиатора более агрессивную форму; фары и общая форма кузова остались прежними.

Dreame Nebula 01X комплектуется интеллектуальным шасси Starry Sky с электромагнитной подвеской — оно на 25 % повышает устойчивость на поворотах и на 30 % — сцепление с мокрой поверхностью. Твердотельная батарея включает элементы с плотностью энергии 450 Вт·ч/кг; четыре электродвигателя развивают общую мощность 1399 кВт (1876 л.с.) и позволяют машине разгоняться до 100 км/ч за 1,8 секунды. Гибридный вариант получит запас хода до 550 км без учёта ресурса ДВС. Вычислительный блок производительностью 2000 TOPS обеспечит работу системы автопилота второго уровня.