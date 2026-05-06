Meta✴ готовит персонального ИИ-помощника для миллиардов пользователей — проект на $145 млрд пугает инвесторов

Meta приступила к разработке высокоперсонализированного ИИ-ассистента, способного самостоятельно выполнять повседневные задачи для миллиардов пользователей своих платформ. Как пишет Financial Times, инициатива реализуется на фоне растущего давления со стороны инвесторов, обеспокоенных стремительным ростом расходов компании на искусственный интеллект.

Источник изображения: AI

В настоящее время продукт проходит внутреннее тестирование среди сотрудников, а его концепция во многом ориентируется на возможности платформы OpenClaw, позволяющей создавать ботов для автоматизации рутинных процессов. Ключевым элементом проекта станет продвинутый ИИ-ассистент, работающий на базе новой модели Muse Spark.

ИИ-ассистенту можно будет передавать полномочия на выполнение задач, связанных с чувствительными данными, например информацией о здоровье и финансах. Однако внутри компании звучат опасения относительно готовности пользователей доверять такие данные алгоритмам. По словам одного из информированных лиц, между пользователями и технологическими платформами сегодня существует «дефицит доверия, широкий, как Гранд-Каньон», что может стать серьёзным препятствием для массового внедрения системы.

Кроме того, стратегия генерального директора Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) по интеграции ИИ в центр потребительских продуктов требует колоссальных вливаний, несмотря на планы сократить 10 % рабочей силы в ближайшее время. На прошлой неделе Meta объявила об увеличении капитальных затрат на $10 млрд, доведя их общий объём в этом году до $145 млрд. При этом реакция Уолл-стрит оказалась негативной: опасения по поводу растущих расходов привели к резкому падению курса акций, в результате чего рыночная капитализация компании уменьшилась почти на $170 млрд всего за неделю.

Помимо персональных ассистентов, компания работает над созданием фотореалистичных 3D-персонажей для общения в реальном времени, начав с цифровой копии самого Цукерберга. Глава компании, который лично участвует в обучении и тестировании своего анимированного ИИ-клона, отметил, что существующие решения, такие как OpenClaw, слишком сложны для обычного пользователя, и Meta намерена предложить более простой продукт, который «просто работает» без необходимости сложной настройки инфраструктуры.

В долгосрочной перспективе Meta планирует расширить присутствие ИИ в физическом мире, инвестируя в разработку человекоподобных роботов, и даже недавно приобрела стартап Assured Robot Intelligence, специализирующийся на искусственном интеллекте для робототехники. Соучредитель приобретённой компании Сяолун Ван (Xiaolong Wang) подтвердил, что их команда присоединится к Meta, чтобы помочь воплотить концепцию «персонального суперинтеллекта» в физические устройства.

Одновременно попытки Meta укрепить позиции на рынке агентного ИИ столкнулись с геополитическими трудностями: в частности, пекинские власти потребовали расторгнуть сделку по покупке китайской компании Manus за $2 млрд. Тем не менее Meta продолжает искать способы монетизации новых технологий, рассматривая возможности ИИ в сфере шопинга и электронной коммерции.

Партнёр венчурного фонда Wing Venture Capital и бывший продукт-менеджер Meta Танай Джайпурия (Tanay Jaipuria) отметил, что, хотя проект OpenClaw и «захватывает воображение», он вряд ли станет массовым продуктом. По его словам, у Meta есть серьёзные шансы на успех благодаря огромной пользовательской базе, но только при условии, что внутренние разработки компании, такие как модель Muse Spark, окажутся достаточно конкурентоспособными.

Теги: me, марк цукерберг, ии-агент
