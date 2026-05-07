После IPO компании SpaceX возглавляющий её Илон Маск должен получить почти неограниченные полномочия

Сроки публичного размещения акций SpaceX пока не подтверждены официально, но уже известно, что оно намечено на текущий год. Попавшие в руки Reuters документы, сопровождающие подготовку к IPO, указывают на предоставление Илону Маску (Elon Musk) практически неограниченных полномочий по итогам этого мероприятия. Для публичной компании это не совсем типично.

Источник изображения: SpaceX

У акционеров SpaceX, как поясняет источник, будет не так много возможностей влиять на руководство компании, инициировать голосования по спорным вопросам и выносить их в сферу судебных разбирательств. Илон Маск не только сосредоточит большинство голосующих акций SpaceX в своих руках — единственным человеком, который сможет его уволить, будет сам Илон Маск.

Маск уже частично владеет другой публичной компанией — Tesla, и система его личного вознаграждения настроена на поощрение за выполнение труднодостижимых заданий. Схожая система мотивации будет предусмотрена и в SpaceX, с той лишь разницей, что большинство целевых параметров будут связаны с освоением космоса и развитием в нём вычислительной инфраструктуры для ИИ.

Как ожидается, в ходе IPO компания SpaceX сможет привлечь $75 млрд и поднять свою капитализацию до $1,75 трлн. У многих потенциальных инвесторов перед глазами как раз стоит пример Tesla, акции которой на старте в 2010 году стоили по $17 за штуку, а к настоящему моменту выросли в цене до $397,55. Среднегодовая доходность таких инвестиций составила 42 %. При планируемом размере капитализации SpaceX будет настолько крупным эмитентом, что для большинства профессиональных инвесторов он будет слишком велик, чтобы игнорировать возможность покупки акций этой компании, как поясняют эксперты.

При этом опыт судебных разбирательств с акционерами Tesla учитывается руководством SpaceX при подготовке IPO последней из компаний. Более того, публичное размещение акций SpaceX может стать примером для ИИ-стартапов типа OpenAI и Anthropic, которые также намерены выйти на биржу, и по характеру своему тоже сильно зависят от общественного восприятия фигур своих основателей.

Из поданных SpaceX документов в рамках подготовки к IPO следует, что Илон Маск сохранит за собой 42,5 % акций компании и 83,8 % голосов. Он одновременно будет выступать в качестве генерального, технического директора и председателя совета директоров. Всего в состав этого органа правления войдут девять человек. Акции SpaceX будут поделены на два класса, руководство компании получит большинство голосов — доля самого Маска с точки зрения влияния на стратегию SpaceX не опустится ниже 50 %. Он сможет единолично назначать или увольнять членов совета директоров. Вопросы, связанные со слиянием и поглощением, он также сможет в значительной мере решать самостоятельно. Усиливать голосующие права Маска и его ближайшего окружения можно будет через выпуск новых акций класса B.

При этом подобная структура управления не является уникальной для публичных компаний, возглавляемых основателями. Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) в своей Meta Platforms тоже получил особые полномочия, и в данном случае на неё не распространялось требование, по условиям которого независимые члены совета директоров должны иметь большинство голосов в комитетах, отвечающих за назначения и выплату компенсации руководству. Подобная структура предусматривается и для SpaceX после выхода на IPO.

SpaceX запретит своим акционерам подавать групповые иски к руководству и владельцам крупных пакетов акций. Споры будут разрешаться через механизм арбитражных соглашений, который ещё не так давно в США не был предусмотрен законом, но в сентябре регуляторы пересмотрели своё отношение к вопросу. Более того, дополнительную защиту от претензий акционеров SpaceX обеспечит законодательство Техаса, по которому и будут рассматриваться возможные споры. В 2024 году Илон Маск настоял на переносе адреса юридической регистрации SpaceX из Делавэра в Техас. Местные законы также усложняют процесс враждебных поглощений, а также смещения руководителей публичных компаний.

Теги: spacex, илон маск, ipo, акции
