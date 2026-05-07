Apple нарастила долю расходов на исследования по отношению к выручке до максимальных за тридцать лет 10,3 %

Квартальная отчётность позволила выявить, что Apple впервые за 30 лет тратит на исследования и разработки более 10 % своей выручки. По итогам первого квартала текущего года этот показатель достиг 10,3 %. Профильные расходы Apple увеличились на треть в годовом сравнении до $11,42 млрд, хотя капитальные затраты остались умеренными.

По мнению опрошенных CNBC аналитиков, всё это указывает на стремление Apple наверстать отставание от конкурентов в сфере искусственного интеллекта, поскольку это направление сейчас является для компании приоритетным с точки зрения разработок и исследований. В четвёртом квартале прошлого года Apple направила на НИОКР не более 7,6 % своей выручки, а год назад эта доля составляла 9 %. Темпы роста расходов в этой сфере вдвое опередили выручку — если последняя в первом квартале увеличилась на 17 %, то расходы на исследования выросли почти на 34 %.

Облачные гиганты, тем временем, наращивают расходы на исследования с сопоставимой скоростью — в среднем на 29 %, если рассматривать деятельность Google, Microsoft, Meta✴ и Amazon (AWS). Необходимость увеличения затрат на исследования в ходе квартального отчётного мероприятия подчеркнул генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook), который в сентябре покинет свой пост, но продолжит участвовать в формировании стратегии компании, возглавив её совет директоров.

Аналитики Bank of America ожидают, что в текущем квартале доля расходов Apple на НИОКР по отношению к выручке также превысит 10 %, но во втором полугодии может слегка опуститься. В начале века, когда Apple выводила на рынок портативный мультимедийный проигрыватель iPod, доля расходов на исследования и разработки поднялась с 5 до 8 %. Впрочем, тогда масштабы бизнеса компании были иными: за весь 2003 фискальный год она потратила на НИОКР только $471 млн, а её выручка не превысила $6,21 млрд. Сейчас она столько же получает за одну неделю.

Капитальные расходы Apple при этом растут не столь активно. За два прошедших квартала она в совокупности потратила $4,3 млрд, причём в годовом сравнении это меньше прежних $6 млрд. С точки зрения ИИ-инфраструктуры Apple сильно полагается на Google, которая и несёт основное бремя капитальных затрат. В качестве временного решения такой альянс вполне разумен — при условии, что Apple позже предложит фирменные ИИ-модели и перейдёт на собственную вычислительную инфраструктуру хотя бы частично. Сейчас для компании важнее тратить на перспективные разработки, чем на вычислительные мощности, которые она может и арендовать у партнёров. Тем более, что Apple считает приоритетом развитие ИИ-вычислений на уровне конечных устройств, а не облака.