За последние годы Android-смартфоны среднего ценового сегмента показали значительный прогресс, но так и не избавились от своего главного недостатка — медленной работы даже в интерфейсе ОС. Qualcomm пообещала, что её новые чипы Snapdragon 6 Gen 5 и Snapdragon 4 Gen 5 помогут преодолеть эту напасть.

Чип Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 предлагает центральный процессор в конфигурации из двух производительных ядер с тактовой частотой до 2,4 ГГц и шести энергоэффективных ядер с частотой до 2,0 ГГц. Он поддерживает дисплеи с разрешением FHD+ и частотой до 144 Гц, сети 5G с поддержкой диапазона ниже 6 ГГц, Wi-Fi 5 и камеры с разрешением до 108 мегапикселей. Наиболее заметным нововведением обещает стать графический процессор, производительность которого выросла на 77 % по сравнению с моделью предыдущего поколения, благодаря чему поддерживаются игры с частотой 90 кадров в секунду. Наконец, реализована поддержка Dual SIM Dual Active (DSDA) 5G + 5G/4G.

Процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 оснащается четырьмя производительными ядрами центрального процессора с частотой до 2,6 ГГц и четырьмя энергоэффективными ядрами с частотой до 2,0 ГГц. Поддерживаются стандарт Wi-Fi 7, дисплеи с разрешением FHD+ и частотой до 144 Гц, а также камеры с разрешением до 200 мегапикселей. Чип поддерживает функцию камеры ночного видения с использованием ИИ, Bluetooth 6.0; за комфорт даже при длительных игровых сессиях отвечают движок Adaptive Performance Engine 4.0 и графический процессор, производительность которого выросла на 21 %.

Важнейшим нововведением, подчеркнули в Qualcomm, стала новая функция Snapdragon Smooth Motion UI на уровне чипсета, которая обещает «навигацию без задержек». На устройствах со Snapdragon 6 Gen 5 приложения запускаются на 20 % быстрее, а подтормаживания случаются на 18 % реже; в случае Snapdragon 4 Gen 5 эти показатели улучшились на 43 % и 25 % соответственно. Первыми чип Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 получат устройства Honor и Redmi, а Snapdragon 4 Gen 5 начнут использовать в своей продукции бренды Oppo, Realme и Redmi.