Новый хит Capcom: продажи экспериментального боевика Pragmata достигли двух миллионов копий

Японский издатель и разработчик Capcom в пресс-релизе на официальном сайте отчитался о новых успехах в вопросе продаж своего научно-фантастического приключенческого экшена Pragmata.

Напомним, за первые два дня с официальной премьеры Pragmata по всему миру купили более миллиона раз. Capcom такой запуск игры на основе новой интеллектуальной собственности назвала «мощным».

Как стало известно, успехи проекта на этом не закончились. По итогу 16 дней после релиза суммарные продажи Pragmata на всех целевых платформах превысили уже два миллиона экземпляров.

Операционный директор Capcom USA Роб Дайер (Rob Dyer) недавно недвусмысленно намекал, что Pragmata может стать франшизой: «У нас появилась ещё одна интеллектуальная собственность, которую <...> мы можем развивать».

Стоит отметить, что за Pragmata отвечала команда преимущественно молодых специалистов Capcom. По мнению компании, у работников получился успешный сплав боевого геймплея и элементов головоломок в самобытном мире.

События Pragmata разворачиваются в недалёком будущем на лунной исследовательской станции. Космонавту Хью и девочке-андроиду Диане предстоит бросить вызов сошедшему с ума ИИ, контролирующему комплекс, и вернуться на Землю.

Pragmata вышла 17 апреля на PC (недоступна в российском сегменте Steam), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2. Игра заслужила высокие оценки от критиков (85−89 % на Metacritic) и «крайне положительные» отзывы в Steam (рейтинг 96 %).

Теги: pragmata, capcom, приключенческий экшен, продажи игр
