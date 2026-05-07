Оптимизм руководства AMD по поводу серверных CPU разогнал акции — плюс 19 % за день

На квартальной отчётной конференции AMD генеральный директор Лиза Су (Lisa Su) выразила уверенность, что рынок серверных процессоров в ближайшие четыре года будет расти на 35 % в среднем, к концу десятилетия достигнув оборота в $120 млрд. Это так воодушевило инвесторов, что курс акций компании вчера взлетел сразу на 19 % до $421,39.

Напомним, что ещё в ноябре прошлого года руководство AMD рассчитывало на среднегодовые темпы роста выручки в сегменте серверных центральных процессоров в размере 18 %, поэтому свежий прогноз демонстрирует почти двукратное ускорение. В традиционном интервью телеканалу CNBC глава AMD на этой неделе пояснила, что её уверенность в подобной динамике роста спроса базируется на отзывах клиентов, которые используют центральные процессоры марки для ускорения агентских задач в сфере ИИ: «Агенты в действительности формируют огромный спрос в общем цикле внедрения ИИ, и мы очень взволнованы возможностью оказаться в его центре».

Лиза Су добавила: «Главное, что я могу сказать — мы видим, как смещаются приоритеты в области вычислительных нагрузок». За последние 90 дней, по её словам, представление компании о характере спроса стало более чётким после переговоров с клиентами. Напомним, что вчера глава AMD выразила уверенность в способности компании занять более 50 % рынка серверных процессоров. При этом она признала, что сейчас у AMD есть проблемы с наращиванием объёмов поставок своей продукции, поскольку она в этой сфере зависит от контрактных производителей типа TSMC.