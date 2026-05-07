Anthropic занялась повышением привлекательности ИИ-бота Claude для простых пользователей

Изначально Anthropic свои ИИ-решения ориентировала главным образом на корпоративных клиентов, поскольку это обеспечивало более быстрый рост как пользовательской базы, так и выручки. Теперь же компания решила сделать чат-бот Claude более привлекательным для рядовых пользователей, сообщает Bloomberg.

В этом признался Майк Кригер (Mike Krieger), который возглавляет одну из лабораторий Anthropic, работающих над экспериментами с совершенствованием Claude. С прошлого года компания поручила своим специалистам научить чат-бота более качественной обработке запросов частного характера — например, имеющим отношение к здоровью, путешествиям и кулинарным рецептам.

По словам Кригера, которые прозвучали из его уст на конференции для разработчиков в Сан-Франциско, сейчас Anthropic сконцентрирована на повышении качества и скорости работы чат-бота, а также устранении шероховатостей. В частности, ведётся работа по сокращению времени, необходимого для формирования и отправки пользовательских запросов после запуска мобильного приложения. Разработчикам Claude удалось сократить это время с прежних пяти-шести секунд до одной.

Запущенный в 2023 году чат-бот Anthropic довольно быстро завоевал расположение рядовых пользователей, поскольку помимо рекламы в США, этому способствовали некоторые «вирусные истории» и даже скандал с исключением компании из числа доверенных поставщиков Пентагона. Сейчас Claude в магазине приложений Apple App Store находится на втором месте по популярности после ChatGPT конкурирующей OpenAI, обходя при этом Google Gemini. К марту Claude привлекал более 1 млн новых пользователей ежедневно. Сейчас, на волне такой популярности, Anthropic даже испытывает нехватку вычислительных мощностей.