Сегодня 07 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software ПО для мобильных устройств Anthropic занялась повышением привлекате...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Anthropic занялась повышением привлекательности ИИ-бота Claude для простых пользователей

Изначально Anthropic свои ИИ-решения ориентировала главным образом на корпоративных клиентов, поскольку это обеспечивало более быстрый рост как пользовательской базы, так и выручки. Теперь же компания решила сделать чат-бот Claude более привлекательным для рядовых пользователей, сообщает Bloomberg.

Источник изображения: Anthropic

Источник изображения: Anthropic

В этом признался Майк Кригер (Mike Krieger), который возглавляет одну из лабораторий Anthropic, работающих над экспериментами с совершенствованием Claude. С прошлого года компания поручила своим специалистам научить чат-бота более качественной обработке запросов частного характера — например, имеющим отношение к здоровью, путешествиям и кулинарным рецептам.

По словам Кригера, которые прозвучали из его уст на конференции для разработчиков в Сан-Франциско, сейчас Anthropic сконцентрирована на повышении качества и скорости работы чат-бота, а также устранении шероховатостей. В частности, ведётся работа по сокращению времени, необходимого для формирования и отправки пользовательских запросов после запуска мобильного приложения. Разработчикам Claude удалось сократить это время с прежних пяти-шести секунд до одной.

Запущенный в 2023 году чат-бот Anthropic довольно быстро завоевал расположение рядовых пользователей, поскольку помимо рекламы в США, этому способствовали некоторые «вирусные истории» и даже скандал с исключением компании из числа доверенных поставщиков Пентагона. Сейчас Claude в магазине приложений Apple App Store находится на втором месте по популярности после ChatGPT конкурирующей OpenAI, обходя при этом Google Gemini. К марту Claude привлекал более 1 млн новых пользователей ежедневно. Сейчас, на волне такой популярности, Anthropic даже испытывает нехватку вычислительных мощностей.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Спрос на ИИ-услуги Anthropic в первом квартале взлетел в 80 раз, поэтому ей и понадобился суперкомпьютер Маска
Anthropic и SpaceX договорились о сотрудничестве: создатель Claude арендует весь суперкомпьютер Colossus 1
Anthropic направит на закупку чипов Google около $200 млрд за пять лет
Google закрыла разработку ИИ-агента для сложных задач в интернете Project Mariner
Эпидемию одиночества не вылечить ИИ-ботами — они лишь усиливают изоляцию
Anthropic наделила управляемых ИИ-агентов Claude «сновидениями» — в некотором роде
Теги: anthropic, claude, ии, ии-бот
anthropic, claude, ии, ии-бот
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Астрофизики открыли доступ к одной из крупнейших симуляций Вселенной— размером с 500 000 фильмов в HD
В Китае создали первый в мире беспилотный карьерный самосвал — и он умеет передвигаться «крабиком»
«Шринкфляция» добралась до гаджетов — в 2026 году они не только дорожают, но и получают меньше памяти
Невероятный мод Zagreus’ Journey для Hades 2 вышел из «беты» и поразил даже разработчиков Hades
Исключённые из параллельного импорта ноутбуки и накопители не исчезнут из продажи, но подорожают
Даже хакеры устали от нейросетей: их форумы захлестнула ИИ-бурда 3 мин.
Google DeepMind будет обучать ИИ в космической песочнице EVE Online 5 мин.
Anthropic занялась повышением привлекательности ИИ-бота Claude для простых пользователей 11 мин.
«Экономил ради этого целый год»: трейлер кроссовера Wuthering Waves и Cyberpunk: Edgerunners привёл фанатов в восторг 37 мин.
Спрос на ИИ-услуги Anthropic в первом квартале взлетел в 80 раз, поэтому ей и понадобился суперкомпьютер Маска 2 ч.
Новый хит Capcom: продажи экспериментального боевика Pragmata достигли двух миллионов копий 2 ч.
Google закрыла разработку ИИ-агента для сложных задач в интернете Project Mariner 3 ч.
Найден новый способ обхода шифрования Google Chrome для кражи паролей 3 ч.
Эпидемию одиночества не вылечить ИИ-ботами — они лишь усиливают изоляцию 5 ч.
Squadron 42 может не выйти в 2026 году из-за GTA VI, а Star Citizen «никогда не будет закончена» 5 ч.
Ускоритель AMD Instinct MI430X оказался вшестеро быстрее Nvidia Rubin, но он не для ИИ 42 мин.
Anthropic достанутся все мощности ИИ-кластера xAI Colossus 1 2 ч.
Оптимизм руководства AMD по поводу серверных CPU разогнал акции — плюс 19 % за день 2 ч.
Разработка спецификаций PCIe 8.0 прошла полпути — интерфейс предложит 256 ГТ/с и до 1 Тбайт/с на слот 2 ч.
AMD усилит кастомизацию серверных процессоров с учётом разнообразия ИИ-нагрузок 2 ч.
Xiaomi представила роутер BE7200 Pro с восьмёркой антенн и Wi-Fi 7 2 ч.
Microsoft предложила ветеранам компании щедрые отступные за уход на пенсию по собственному желанию 2 ч.
Huawei представила планшет MatePad Pro Max, смартфон Nova 15 Max и россыпь смарт-часов 3 ч.
Минцифры РФ: в Москве 9 мая отключат мобильный интернет даже для «белых списков» 3 ч.
Маск пытался подмять по себя OpenAI и «купить» Альтмана местом в совете директоров Tesla 3 ч.