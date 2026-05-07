ИИ с «глазами» оказался в разы дороже обычного API — агенты сжигают бюджеты, ходя по сайтам

Компании, которые используют агентов искусственного интеллекта, могут потратить значительно больше денег, если эти агенты оперируют визуальными данными, имитируя человеческое зрение.

Специалисты платформы корпоративных приложений Reflex сравнили визуальных ИИ-агентов с теми, что осуществляют доступ к внешним ресурсам через API. Обоими агентами управляла нейросеть Anthropic Claude Sonnet: в первом случае она контролировала Python-фреймворк browser-use 0.12 для автоматизированной работы с браузером; во втором — обращалась к тем же веб-приложениям по API. При обращении по API агент вызывал те же механизмы обработки, что при работе с пользовательским интерфейсом, но получал в ответ структурированные данные, а не скриншот веб-страницы, который требовалось дополнительно анализировать.

Обоим агентам организаторы эксперимента дали задание: «Клиент по имени Смит пожаловался на недавний заказ. Найди Смита с наибольшим количеством заказов, прими все его отзывы на модерации и отметь последний как доставленный». ИИ-агент с обращением по API выполнил задачу за восемь запросов к ИИ-модели; визуальный вариант нашёл только один из четырёх ожидающих отзывов — остальные три он пропустил, потому что не догадался прокрутить страницу. Когда условия задачи упростили в угоду визуальному ИИ-агенту, тот выполнял её около 17 минут; вариант с обращением по API добился результата за 20 секунд и израсходовал в 45 раз меньше токенов модели ИИ.

По оценкам Anthropic, обработка изображения размером 1000 × 1000 пикселей с помощью модели Claude Sonnet 4.6 расходует около 1334 токенов. Визуальный ИИ-агент израсходовал на выполнение задачи около 500 000 входных и около 38 000 выходных токенов; обращавшийся по API агент потратил около 12 150 входных и 934 выходных токенов. Авторы эксперимента сделали такой вывод: агентов с машинным зрением следует использовать только для работы с приложениями, которые пользователь не контролирует; внутренние процессы должны обрабатываться по API.